La nueva vicepresidenta del Senado Concha Andreu pasará a cobrar casi 50.000 euros más al año tras su designación

Por Newsroom Infobae

La recién elegida vicepresidenta segunda del Senado, la socialista Concha Andreu, incrementará su salario más de un 50% por sus nuevas responsabilidades, pasando de percibir 92.608,88 euros anuales en su anterior puesto a los 140.190,54 euros al año que cobrará a partir de ahora en su nuevo cargo --10.013,61 al mes--.

La expresidenta de La Rioja Concha Andreu ha sido elegida este martes en el Pleno del Senado como vicepresidenta segunda tras el fallecimiento hace unas semanas de su antecesor en el cargo, el socialista extremeño Guillermo Fernández-Vara.

A partir de ahora, Concha Andreu pasará a desempeñar sus responsabilidades como nueva vicepresidenta segunda, y, por ende, comenzará a cobrar este sueldo, que se desglosa por la asignación idéntica para todos los senadores y los complementos por el cargo que ocupa, además de las indemnizaciones por viajes y dietas.

En concreto, todos los senadores cobran la misma asignación al mes, que asciende a los 3.284,91 euros al mes percibidos en catorce pagas y está sometida al régimen general de retención y tributación fiscal.

Además de esto, Concha Andreu sumará una asignación de 1.414,60 euros mensuales y un complemento de 3.205,73 al mes, también en 14 pagas y con el mismo sistema de retención y tributación.

Se suman también los 2.108,37 euros que recibe para afrontar los gastos que le origina la actividad de la Cámara, tales como desplazamientos o dietas. Esta cantidad es mayor por ser electa por una comunidad distinta a la de la Comunidad de Madrid, aunque el dinero está exento de tributación en cualquier caso.

La expresidenta riojana antes cobraba la misma asignación idéntica al mes que todos los senadores, además de un complemento mensual de 1.221,64 euros por ser vicepresidenta en una Comisión. Este añadido lo dejará de recibir porque ahora pasará a ser incompatible con su nuevo puesto.

EuropaPress

