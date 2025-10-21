Espana agencias

La ministra de Vivienda cree que Sumar busca "llamar la atención" al pedir su dimisión:"Que todo lo que me pase sea eso"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha restado importancia este martes a la petición de dimisión por parte de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, al señalar que "los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención", como también a la polémica generada en torno a la última campaña publicitaria de su departamento. "Que todo lo que me pase sea eso", ha comentado.

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado al ser preguntada por las declaraciones de Barbero, quien esta mañana ha expresado que si Rodríguez sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de la vivienda debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto.

"Es normal. Los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención, lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos, y que este Gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda", ha subrayado Rodríguez.

A la pregunta de si considera una anomalía que uno de los partidos que forma parte del Gobierno de coalición pida la dimisión de una ministra del Ejecutivo, Rodríguez ha dicho que esa pregunta se la tienen que preguntar a ellos.

Y sobre la polémica generada en torno a la campaña de publicidad del Ministerio de Vivienda --que la portavoz de Sumar en el Congreso ha censurado al observar que "casi bromea" con los problemas habitacionales, lo que le ha parecido "lamentable" y "frívolo"--, la ministra ha apostillado: "Con todo lo que estamos haciendo, que el único reproche que se nos pueda hacer a mí misma y al equipo del Ministerio sea una campaña de publicidad, que todo lo que me pase sea eso".

Preguntada sobre la petición de dimisión de Sumar a la ministra de Vivienda, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comentado a su llegada a los pasillos del Senado que "no ha escuchado" las palabras de la portavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz, pero que en cualquier caso no está de acuerdo.

