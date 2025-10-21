Espana agencias

La autora confesa del crimen de la maleta de Sineu (Mallorca) sellará un acuerdo y aceptará 17 años de prisión

Por Newsroom Infobae

Guardar

La autora confesa del crimen de la maleta de Sineu (Mallorca) sellará un acuerdo con la Fiscalía reconociendo los delitos que se le atribuyen y aceptará la petición de 17 años de prisión que formula el Ministerio Público.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer se muestra conforme con la calificación jurídica, hechos y penas que sostiene Fiscalía y no formula escrito alternativo. Avanza así que ratificará la conformidad en el momento del juicio con jurado que será señalado próximamente.

A finales de abril de este año, el Juzgado de Instrucción 1 de Inca dictó una resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, que está previsto que señale próximamente.

Fiscalía, por su parte, considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio agravado y pide 17 años de cárcel. En su escrito, el Ministerio Público señala que el 14 de abril de 2024 la mujer la emprendió a golpes con su tía, de 91 años y a quién cuidaba y que era completamente dependiente.

El Ministerio Público señala que la mujer causó numerosas heridas a la víctima y que tras caer al suelo le clavó un cuchillo de cocina en la zona central del tórax provocándole la muerte. Dice Fiscalía que para eludir la responsabilidad por su acto criminal, trató de simular una muerte accidental e ideó un plan para engañar a los servicios médicos y a la policía.

Así, además de fregar el suelo y limpiar los muebles de la casa de restos de sangre, introdujo a su tía a presión en una maleta de grandes dimensiones y condujo hasta su domicilio en Palma. Una vez allí, realizó una primera llamada a un centro de salud y una segunda al 061 alertando del fallecimiento de su tía y pidiendo un certificado de defunción.

A continuación, la mujer dejó el cuerpo sin vida de su tía, envuelta en unas toallas, en el garaje del inmueble hasta que fue localizado por agentes de la Policía Nacional.

La acusada dijo inicialmente que la había encontrado tendida en el rellano de la escalera interior del inmueble con un fuerte golpe en la cabeza y que, al no reaccionar, la envolvió en toallas tirando de los pies y descendió escalón por escalón, golpeándose la cabeza con cada uno de ellos. Más tarde, sin embargo, confesó los hechos.

La acusada, cuya defensa ejerce el letrado Eduardo Luna, tiene antecedentes de trastorno por consumo de alcohol y problemas de ansiedad. Está bajo tratamiento de psicofármaco antidepresivo, aunque bien no presenta alteraciones en las capacidades intelectuales o volitivas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno rechaza diferenciar nacionalidades en estadísticas: "Es señalar, estigmatizar y criminalizar"

El Gobierno rechaza diferenciar nacionalidades

Ramón y Cajal Abogados prepara una nueva demanda colectiva contra Booking por las cláusulas de paridad

Ramón y Cajal Abogados prepara

El PP cree que Aldama "ha dicho más verdades que Ábalos y Bolaños": "La financiación irregular sobrevuela al PSOE"

El PP cree que Aldama

La comisión del Congreso recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

La comisión del Congreso recibirá

Archivado el caso de la niña que denunció una agresión sexual en un motel de Cabezón bajo sumisión química

Archivado el caso de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado penalista explica tres

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

Vox defiende separar españoles y migrantes en las estadísticas para conocer los efectos de la llegada “masiva” en la “criminalidad”

Procedente el despido de una cuidadora de personas dependientes que se comió la cena de un residente porque tenía “ansiedad”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

España, a la cabeza del crecimiento inmobiliario: es el mercado líder en Europa con un aumento del 31% gracias a la inversión residencial y hotelera

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 21 octubre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 octubre

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica