Espana agencias

La Audiencia de Madrid arranca este martes el juicio contra el asesino confeso de los hermanos de Morata

Por Newsroom Infobae

Guardar

La venganza por una deuda económica a raíz de 'una estafa amorosa' habría llevado a Dilawar H. C., natural de Pakistán, a matar brutalmente a tres hermanos de Morata de Tajuña, un triple asesinato marcado no solo por la violencia sino por el desequilibrio mental de un hombre con rasgos paranoides.

El crimen se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2023 con extrema violencia y ahora será un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid el que determine en el juicio que arranca este martes si el asesino sufrió un episodio de enajenación mental o si planificó los asesinatos para vengarse de las víctimas.

Al parecer, las hermanas sufrieron lo que se conoce como 'una estafa amorosa' por parte de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán y pidieron un préstamo al que sería su asesino al quedarse sin ahorros. Conocían a Dilawar, apodado el 'Negro', de haberle alquilado una de las habitaciones de su casa.

En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al acusado una orden de alejamiento respecto de una de las hermanas tras varias denuncias por acoso y amenazas.

A mediados de enero de 2024, los vecinos dieron la voz de alarma a las autoridades al no ver durante semanas a las víctimas. Denunciaron la desaparición un mes después del crimen ocurrido el 17 de diciembre de 2023.

Fue entonces cuando agentes de la Guardia Civil hallaron los cadáveres dentro de su casa, quemados y apilados. Según las pesquisas, los mató con una barra de hierro tras escalar el muro de su vivienda.

El hallazgo se produjo alrededor del 19 o 20 de enero, y la detención del agresor se efectuó el 22 de enero, decretándose su ingreso en prisión provisional tras confesar el crimen

JUICIO CON UN JURADO

Este martes, la Audiencia Provincial de Madrid arranca el juicio por el atroz asesinato de los tres hermanos y lo hará con la selección del jurado popular. La declaración del procesado está prevista para el martes.

Los miembros del tribunal tendrán que determinar si el acusado tenía las facultades cognitivas y volitivas alteradas psicológicamente o si sabía las consecuencia de su acción. Su abogada encargó una pericial mental durante la instrucción para determinar si sufría algún alteración psíquica y se le diagnosticó un trastorno de personalidad con rasgos paranoides.

Esta patología no le hace inimputable pero sí rebajaría la pena de cárcel a imponer al ser un atenuante si el tribunal lo estima en la sentencia. Por ello, en el juicio será clave la prueba pericial que realicen los médicos forenses que examinaron al procesado tras su detención.

Ya en prisión, Dilawar H. C. asesinó a golpes con una pesa a su compañero de celda, lo que demostraría su perfil violento y con claros rasgos de alteración mental.

36 AÑOS DE CONDENA

En su escrito de acusación, el fiscal solicita 36 años de prisión por la comisión de tres delitos de homicidio y un delito de quebrantamiento de condena, con una atenuante por alteración psíquica.

En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al procesado la prohibición de aproximarse a Francisca A. G. A., una de sus víctimas mortales.

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el investigado acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

A GOLPES CON UNA BARRA DE HIERRO

Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio, abriéndole J. G. A.. Una vez en el interior, el investigado le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

A continuación, el investigado se acercó a F. A. G. y le propinó múltiples golpes en la cabeza, utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Finalmente, se aproximó a F. M. Á. G. y, con idéntica intención, le propinó varios golpes en la cara y en la cabeza utilizando un palo de hierro o un objeto contuso, largo y pesado de similares características hasta provocar su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

El día 19 de diciembre de 2023 sobre las 20 horas, el investigado accedió al interior del domicilio sito en la Travesía del Calvario n3 de Morata de Tajuña, donde se encontraban los cadáveres de F. A., F. M. y J. G. A., y prendió fuego a los mismos.

El acusado fue detenido el día 22 de enero de 2024 y el juez de Instrucción número 5 de Arganda del Rey acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, por estos hechos.

El acusado tenía disminuídas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso vota hoy una ley para que los concejales también tengan voto telemático, como los diputados

El Congreso vota hoy una

La comisión del Congreso sobre la dana aprueba hoy su plan de trabajo y pondrá fecha para recibir a las víctimas

La comisión del Congreso sobre

El PP activa hoy otra reforma del Reglamento del Senado para limitar los tiempos de intervención de los ministros

El PP activa hoy otra

Aldama asegura que Ábalos pagó en dinero negro por un local situado debajo de su vivienda

Aldama asegura que Ábalos pagó

Asociaciones denuncian en Bruselas la "grave situación" de los jueces y fiscales sustitutos en España

Asociaciones denuncian en Bruselas la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los países más preparados para

Los países más preparados para conductores mayores de 65 años: España se encuentra entre los primeros

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

25 años de la primera exhumación científica de un represaliado de la dictadura franquista: así impulso un nieto la recuperación de su abuelo

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 21 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Autónomos y asalariados, dos realidades opuestas: los primeros ganan menos pero trabajan 7 horas más a la semana, y el 80% cotiza la base mínima

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

En Madrid y Baleares ya no hay pisos en alquiler por debajo de 700 € al mes y en Extremadura el 56% no llega a ese precio

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español