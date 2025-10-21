El PP critica que el PSOE plantee ahora el voto telemático para concejales cuando hay una ley en la nevera hace 18 meses

El PP ha criticado que el PSOE haya defendido este martes en el Pleno del Congreso una reforma legal para extender el voto telemático a los concejales cuando tiene congelada en la Cámara desde hace 18 meses una proposición de ley similar enviada desde el Senado y que no se deja avanzar a base de prórrogas del plazo de enmiendas.

Se trata de una reforma del artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local que el PSOE ha defendido ante el Congreso para que los miembros de la entidades locales puedan acogerse al voto telemático en las mismas condiciones que lo hacen ya los diputados, es decir por motivos de salud, cuidados, fallecimiento de allegados o, en su caso, también para poder asistir a los Plenos de otros órganos como diputaciones o las propias Cortes Generales.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los socialistas recuerdan que este mecanismo ya se activó coyunturalmente durante la pandemia de coronavirus y fue muy útil. Por eso ahora plantean extender esta modalidad de voto a "situaciones personales graves que, sin constituir una emergencia colectiva, sí suponen una limitación real al ejercicio del derecho de participación política".

APOYO DE SUMAR Y LOS SOCIOS

La reforma ha sido defendida por Andrea Canelo, que es concejal socialista en el Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), y ha cosechado el apoyo de Sumar y de otros socios del Gobierno como el PNV o Junts.

El PP, por boca de su diputado Antonio Román, ha dicho que no se opone a esa medida y de hecho ha recordado al PSOE que el Senado envió una reforma de esa misma ley en primavera de 2024, que los socialistas y Sumar tienen congelada "en la nevera de (Francina) Armengol", prorrogando el plazo de enmiendas semana tras semana.

Aunque comparte la conveniencia de la reforma, el representante del PP critica la forma elegida por el PSOE como el fondo de su propuesta, pues entre otras cosas no se precisa quién va a financiar los mecanismos necesarios para asegurar el voto telemático en los pequeños municipios. "No nos oponemos a la esencia de esta norma, pero hay que mejorarla", ha resumido.

Vox se ha desmarcado de la reforma pues, según su diputado Andrés Alberto Rodríguez Almeida, el PSOE ha lanzado esta iniciativa como "maniobra de distracción ante la corrupción", pues ha recordado que, sin necesidad de un cambio legal, ya hay varios ayuntamientos y diputaciones donde se aplica el voto telemático, como en Madrid o Zamora. "Esto no lo plantean para los ciudadanos, sino para los políticos --ha remachado--. No cuenten con nuestro apoyo".