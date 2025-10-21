Espana agencias

El PP critica que el PSOE plantee ahora el voto telemático para concejales cuando hay una ley en la nevera hace 18 meses

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha criticado que el PSOE haya defendido este martes en el Pleno del Congreso una reforma legal para extender el voto telemático a los concejales cuando tiene congelada en la Cámara desde hace 18 meses una proposición de ley similar enviada desde el Senado y que no se deja avanzar a base de prórrogas del plazo de enmiendas.

Se trata de una reforma del artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local que el PSOE ha defendido ante el Congreso para que los miembros de la entidades locales puedan acogerse al voto telemático en las mismas condiciones que lo hacen ya los diputados, es decir por motivos de salud, cuidados, fallecimiento de allegados o, en su caso, también para poder asistir a los Plenos de otros órganos como diputaciones o las propias Cortes Generales.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los socialistas recuerdan que este mecanismo ya se activó coyunturalmente durante la pandemia de coronavirus y fue muy útil. Por eso ahora plantean extender esta modalidad de voto a "situaciones personales graves que, sin constituir una emergencia colectiva, sí suponen una limitación real al ejercicio del derecho de participación política".

APOYO DE SUMAR Y LOS SOCIOS

La reforma ha sido defendida por Andrea Canelo, que es concejal socialista en el Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), y ha cosechado el apoyo de Sumar y de otros socios del Gobierno como el PNV o Junts.

El PP, por boca de su diputado Antonio Román, ha dicho que no se opone a esa medida y de hecho ha recordado al PSOE que el Senado envió una reforma de esa misma ley en primavera de 2024, que los socialistas y Sumar tienen congelada "en la nevera de (Francina) Armengol", prorrogando el plazo de enmiendas semana tras semana.

Aunque comparte la conveniencia de la reforma, el representante del PP critica la forma elegida por el PSOE como el fondo de su propuesta, pues entre otras cosas no se precisa quién va a financiar los mecanismos necesarios para asegurar el voto telemático en los pequeños municipios. "No nos oponemos a la esencia de esta norma, pero hay que mejorarla", ha resumido.

Vox se ha desmarcado de la reforma pues, según su diputado Andrés Alberto Rodríguez Almeida, el PSOE ha lanzado esta iniciativa como "maniobra de distracción ante la corrupción", pues ha recordado que, sin necesidad de un cambio legal, ya hay varios ayuntamientos y diputaciones donde se aplica el voto telemático, como en Madrid o Zamora. "Esto no lo plantean para los ciudadanos, sino para los políticos --ha remachado--. No cuenten con nuestro apoyo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez considera que Leire Díez "lidera" una actuación "coordinada" contra investigaciones de UCO y Anticorrupción

El juez considera que Leire

El Gobierno reivindica a la ONU por su 80 aniversario: "un foro esencial" ante la proliferación de conflictos

El Gobierno reivindica a la

Rufián ironiza con la idea de Sumar de relevar a Isabel Rodríguez: "Los Consejos de Ministros van a ser divertidos"

Rufián ironiza con la idea

El Congreso, con el no de PSOE y Sumar, insta a Isabel Rodríguez a informar cada tres meses de la crisis de la vivienda

El Congreso, con el no

La ministra de Vivienda cree que Sumar busca "llamar la atención" al pedir su dimisión:"Que todo lo que me pase sea eso"

La ministra de Vivienda cree
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un ex alto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólare

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

ECONOMÍA

La pregunta del millón sobre

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

Cuál es el salario de Gabriel Rufián como diputado en el Congreso: 28.000 euros en el banco, un coche de segunda mano y una hipoteca

El 37% de la población española necesitaría un segundo empleo para llevar una vida digna

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica