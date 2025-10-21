Espana agencias

El juez considera que Leire Díez "lidera" una actuación "coordinada" contra investigaciones de UCO y Anticorrupción

El juez Arturo Zamarriego considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 accede a la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid y acumula las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.

Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en el que el juez aceptó acumular las denuncias y tomar declaración como testigos a Stampa y Grinda, entre otras personas.

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír, una que se derivó desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y de la Fiscalía.

Tras estudiar el recurso de reforma de la Fiscalía, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez ve pertinente acumular las denuncias de Stampa y Grinda "sin que la acumulación dé lugar a una gran macrocausa que impida su normal tramitación".

El Ministerio Público sostenía que era necesario investigar los hechos "conjuntamente" porque "el patrón de actuación es exactamente el mismo" en las reuniones mantenidas con Hamlyn, Stampa y Grinda: "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente".

Para el fiscal Juan Pablo Nieto, también es "fundamental" en este caso la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díaz Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado". "Esto es determinante", remarcaba.

A su juicio, es "evidentemente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.

