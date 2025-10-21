Espana agencias

El infarto de un abogado de camino a un juicio obliga a suspender la vista a un acusado de agresión sexual en A Coruña

Por Newsroom Infobae

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido el juicio contra un hombre acusado de un delito de agresión sexual a una mujer, en septiembre de 2021 en el domicilio de la demandante, ubicado en la ciudad herculina.

El motivo del aplazamiento ha sido la ausencia del abogado de la defensa, quien ha sufrido un infarto mientras conducía su vehículo de camino a la celebración de la vista.

Fiscalía solicita para el procesado nueve años de prisión y pide que se acuerde la ejecución de la totalidad de la pena con sustitución por la expulsión del condenado del territorio español cuando éste acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

Reclama, además, siete años de libertad vigilada con posterioridad a la pena privativa de libertad y su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 10 años superior al de la duración de la pena de prisión.

Asimismo, el Ministerio Público pide imponer al encausado el pago de una indemnización de 23.000 euros a la demandante por los daños causados.

