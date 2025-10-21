Espana agencias

El Gobierno reivindica a la ONU por su 80 aniversario: "un foro esencial" ante la proliferación de conflictos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, una declaración institucional en apoyo de la ONU con motivo de su 80 aniversario en la que reivindica el papel "esencial" de esta organización en un momento en el que proliferan los conflictos.

"El Gobierno español reitera una vez más su firme compromiso con el multilateralismo inclusivo y eficaz, así como su más decidido apoyo a la Organización de las Naciones Unidas como eje central de una acción concertada y solidaria en estos momentos de importantes desafíos para la comunidad internacional", reza la declaración, con motivo del aniversario el 24 de octubre.

Según el Gobierno, "necesitamos este foro único y esencial más que nunca para hacer frente a la proliferación de conflictos, las violaciones del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, y a la triple crisis climática". "En un mundo en rápida evolución, las Naciones Unidas desempeñan un papel vital en la búsqueda de soluciones globales", ha añadido.

Por otra parte, el Ejecutivo ha aprovechado para agradecer al secretario general de la ONU, António Guterres, "la labor desempeñada a favor de la paz y la seguridad internacionales, del desarrollo y de la protección de los derechos humanos, así como por sus esfuerzos para liderar la iniciativa ONU80, un proceso de reforma integral y profunda de la organización".

El Gobierno ha sostenido que "para alcanzar con éxito ese empeño es fundamental un esfuerzo colectivo, que no solo corresponde realizar a la Secretaría de la Organización sino también a todos sus Estados miembros y a los distintos actores de la sociedad internacional y a la sociedad civil".

En este sentido, ha adelantado que "España contribuirá activamente a ese proceso para revitalizar la Organización, adecuarla a los desafíos actuales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y continuará defendiendo enérgicamente los Derechos Humanos y la igualdad de género".

"Juntos trabajaremos para lograr unas Naciones Unidas fuertes y eficaces como pilar del sistema multilateral basado en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional", ha remachado el Gobierno.

