El Gobierno rechaza diferenciar nacionalidades en estadísticas: "Es señalar, estigmatizar y criminalizar"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, ha rechazado este martes la propuesta de resolución de Vox que ha apoyado el PP para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha manifestado que estas estadísticas, para diferenciar datos entre población nacional y migrante, se hacen "con un objetivo claro y concreto, que es señalar, estigmatizar y criminalizar a los migrantes". "Por eso, yo no les llamaría listas separadas. Yo les llamaría las listas del odio", ha afeado.

Según ha subrayado Pilar Alegría, "no hace falta ningún tipo de lista separada ni ninguna estadística diferenciadora para concluir que las políticas del Partido Popular son un calco malo a las políticas de Vox".

"Por cierto, unas políticas racistas, unas políticas machistas y unas políticas de retroceso de los Derechos Humanos. Y en todo esto, por cierto, está el señor Alberto Núñez Feijóo", presidente del PP, ha manifestado la portavoz del Gobierno.

El PP y Vox aprobaron el lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts una propuesta de resolución presentada por esta segunda formación para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 una serie de "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", siempre "en la medida de las posibilidades técnicas y materiales".

En concreto, la formación de Santiago Abascal pide esta distinción en los datos de la contribución neta al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias, la cantidad de donantes de sangre existentes y el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública, en este último caso también "diferenciando hombres y mujeres y edad".

