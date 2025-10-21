Espana agencias

Condenado a once años de cárcel por matar a un hombre de un navajazo a la salida de un bar en Vícar (Almería)

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de 11 años de prisión para el hombre que mató a un hombre de un navajazo en el abdomen en un paraje de Vícar (Almería) hasta el que lo persiguió tras haber mantenido una pelea con él en un bar del que la víctima se marchó.

El fallo, consultado por Europa Press, ratifica la sentencia original y descarta que el condenado actuara bajo legítima defensa al entender que el ataque se produjo bastante después de una pelea que se produjo en el bar entre él y la víctima. Así, también le condena a abonar 60.000 euros a los familiares del finado.

El jurado declaró probado que durante la noche del 17 de julio de 2023 el acusado se encontraba en un bar situado en el paraje El Bojar de Vícar (Almería) donde se peleó con dos personas, a una de las cuales siguió después de que abandonara el establecimiento.

Así, con ánimo de acabar con su vida, le clavó una navaja "mono cortante y afilada" en la zona baja izquierda del tórax que le alcanzó la región abdominal superior izquierda, lo que le causó un "shock hipovolémico".

Los miembros del tribunal rechazaron que, en el momento de los hechos, el acusado tuviera sus facultades intelectivas o volitivas disminuidas por el consumo de alcohol. También descartó la existencia de alevosía al rechazar que el ataque se realizara por sorpresa.

En esta línea, el Supremo suscribe la línea trazada por el TSJA para concluir que, tras revisar la prueba disponible, el criterio del jurado fue "suficientemente razonable y motivado" para descartar que el acusado actuara en modo alguno en legítima defensa.

Basándose en las declaraciones de los testigos que acudieron al juicio, determinaron que la víctima no portaba ningún arma o ningún tipo de objeto que pudiera hacer pensar al acusado que su vida o integridad física estaba en peligro, así como que existiera tampoco ningún tipo de "provocación previa".

"Si bien es cierto que existió una riña previa, el apuñalamiento con una navaja tipo mariposa se perpetró por el recurrente cuando esta ya había finalizado y la víctima se estaba marchando", expone el la sentencia a tenor de la declaración de los testigos, quienes también narraron a la Guardia Civil que el acusado persiguió a la víctima cuando se había ido y la apuñaló.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fiscalía aludió a Sánchez Camacho y la 'Operación Cataluña' para oponerse a investigar a Cerdán por mentir en el Senado

Fiscalía aludió a Sánchez Camacho

Sumar sugiere a Isabel Rodríguez de deje de ser ministra de Vivienda por no asumir que se requieren medidas "serias"

Sumar sugiere a Isabel Rodríguez

El informe del CGPJ aprecia "insuficiencias y fallas" en la ley sobre el secreto profesional de los periodistas

El informe del CGPJ aprecia

Óscar Puente considera un "escarnio" que esté en libertad Víctor de Aldama al que califica de "cantamañanas"

Óscar Puente considera un "escarnio"

El Senado da otro paso en la reforma del Reglamento impulsada por el PP para limitar las intervenciones de los ministros

El Senado da otro paso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA

La jueza de la DANA rechaza las “teorías conspirativas” que quería introducir una acusación en la causa: “Se pretende una deriva aberrante”

El ‘Eurodrone’ se acerca con su diseño final cerrado y Francia continúa en el proyecto a pesar de haber planteado “sanciones”

Los países más preparados para conductores mayores de 65 años: España se encuentra entre los primeros

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

ECONOMÍA

La técnica llegada de EEUU

La técnica llegada de EEUU para desactivar conflictos en las empresas sin llegar a los tribunales: qué es el derecho colaborativo

Esto es lo que pagarás si dejas el router encendido todo el día durante un año

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Ignacio de la Calzada, abogado: “Te puedes ir de tu empresa con indemnización si te debe tres nóminas o se retrasa seis meses en el pago del salario”

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español