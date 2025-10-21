Espana agencias

Archivado el caso de la niña que denunció una agresión sexual en un motel de Cabezón bajo sumisión química

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado el archivo del caso de una menor de 14 años que denunció a un varón de 38 años por llevarla la noche del 25 de mayo a un motel de Cabezón de Pisuerga donde, supuestamente bajo sumisión química, habría mantenido con ella relaciones sexuales no consentidas.

En su auto de archivo recogido por Europa Press, el juzgado no aprecia indicios de coacción en cuanto a la voluntad de acudir al lugar, tampoco ningún signo externo de forzamiento físico y, de otro lado, tampoco existen indicios sostenibles sobre que el denunciado conociera que la denunciante era menor, lo que ella misma admitió en su declaración, presentándose como persona independiente y de 21 años, al tiempo que recuerda que ella ha mentido sobre su edad tanto en el hospital como luego a la forense que la examinó.

Los hechos se iniciaron la noche del domingo 25 de mayo cuando la menor, de origen colombiano, quedó para cenar en una bodega restaurante de Cabezón con un varón al que había conocido previamente a través de Instagram y que la llevó en su vehículo, del que tan solo asegura recordar que era negro y bastante nuevo.

Tras la cena, los dos se trasladaron hasta la Plaza de Poniente en Valladolid, donde quedaron con una amiga del acusado. Los tres estuvieron juntos en un bar, donde realizaron distintas consumiciones alcoholices, en el caso de la menor vino frizzante, al igual que durante la cena, sin que en ningún caso hubiera tomado más de cuatro vinos.

Fue a partir de ese momento cuando la menor sugiere haber sido drogada puesto que asegura no recordar nada más de lo ocurrido a partir de entonces, ni siquiera el trayecto que en el mismo turismo efectuaron los tres hasta un motel de Cabezón de Pisuerga, algo que corroboró la propia madre de la niña ante la Guardia Civil ya que tiene instalado en el móvil de su hija una aplicación que le permite tenerla geolocalizada de forma permanente y que la sitúa esa madrugada, entre las 04.00 y las 07.00 horas, en las inmediaciones de la Autovía A-62, donde se encuentra el citado establecimiento hostelero.

SANGRE EN LA ORINA Y LA VULVA

Lo único que la menor asegura recordar es que sobre las 07.00 horas de despertó en la cama de una habitación acompañada del denunciado y una amiga de éste, estos dos últimos parcialmente desnudos y ella en ropa interior. Fue al levantarse para ir al baño cuando se percató de que tenía sangre en la orina y en su vulva, con lo que se asustó y se puso en contacto telefónico con un amigo, al que envió por Whatsapp su geolocalización y éste se trasladó hasta el motel para recogerla.

La niña relató entonces a su amigo que no recordaba nada, que sangraba por sus partes íntimas y que sospechaba haber sido drogada, aunque también negó horas más tarde en el Cuartel de Cabezón--previamente había sido trasladada en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid--haber sido agredida sexualmente por alguna de las personas que se encontraban con ella en la habitación.

Ante los hechos relatados, el denunciado fue detenido sobre las 09.00 horas de ese día y trasladado hasta la Comandancia de Valladolid, en la Avenida de Soria, donde permaneció hasta el día siguiente cuando fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital.

En su declaración, tras la que el varón ha quedado en libertad, el denunciado, representado por el letrado Fernando Capellán, del despacho Tresierra y Asociados, aseguró haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la denunciante y sostuvo que en todo momento creyó que la persona con la que tuvo sexo era mayor de edad, de entre 21 y 22 años.

También mantuvo el denunciado que en la habitación solo se encontraban él y la denunciante, algo que confirmó el propio gerente del motel a preguntas de los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron hasta el local y a los que explicó que la niña había estado únicamente con el investigado. Recordó el hostelero que les había registrado la madrugada de autos, sobre las 04.30 horas, y que la chica, que parecía ebria, carecía de documentación y tuvo que rellenar una ficha de forma manual.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a 2 años y 10 meses de prisión por maltratar y amenazar a su esposa en una localidad de la Ribera de Navarra

Condenado a 2 años y

El acusado de violar a su hija de 10 años lo niega, ella se desdice y el Fiscal mantiene la acusación

El acusado de violar a

El Gobierno quita credibilidad a Aldama y niega preocupación por la citación judicial de trabajadores de Ferraz

El Gobierno quita credibilidad a

El PP ve "lamentable" que el Gobierno actúe "un año tarde" con los enfermos de ELA y duda del cumplimiento del decreto

El PP ve "lamentable" que

El PP pide reformar la 'ley mordaza' para anular la orden de Interior que deja sin sanción consumir drogas en coches

El PP pide reformar la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado penalista explica tres

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

Vox defiende separar españoles y migrantes en las estadísticas para conocer los efectos de la llegada “masiva” en la “criminalidad”

Procedente el despido de una cuidadora de personas dependientes que se comió la cena de un residente porque tenía “ansiedad”

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

España, a la cabeza del crecimiento inmobiliario: es el mercado líder en Europa con un aumento del 31% gracias a la inversión residencial y hotelera

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 21 octubre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 octubre

La técnica llegada de EEUU para desactivar conflictos en las empresas sin llegar a los tribunales: qué es el derecho colaborativo

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica