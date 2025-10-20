TSJ confirma 13 años de condena a un varón en Soria por agresión sexual, maltrato y vejaciones a una menor

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condenó a 13 años de prisión a un varón en Soria por agresión sexual, maltrato y vejaciones a una menor de 15 años.

La sentencia ratifica también la prohibición de acercarse a la víctima durante 15 años, diez años de libertad vigilada, la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades con personas menores de edad durante 18 años, así como la indemnización de 2.000 euros por daños morales.

La sentencia también recoge que las penas de prisión impuestas al acusado sean sustituidas por su expulsión del territorio nacional, previo cumplimiento de dos tercios de la condena. Asimismo, añade el acceso al tercer grado o la concesión de la libertad condicionada, con prohibición expresa de entrada a territorio español por un plazo de diez años. Contra el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, cabe recurso de casación en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.

ANTECEDENTES

El acusado mantuvo una relación sentimental sin convivencia con víctima, que, en aquel entonces, tenía 15 años. La diferencia de edad entre el procesado y la víctima es de 20 años, si bien el acusado, en un principio, mintió diciendo que tenía 19 y más adelante 25 cuando en realidad era de 35. Tanto la propia menor como la madre de la misma advirtieron al varón de que su edad era de 15 años.

Los primeros contactos entre la pareja tuvieron lugar en diciembre de 2022, mediante la red social Instagram, donde mantuvieron conversaciones por chat. A través de la mencionada red social y a solicitud del acusado, compartieron fotos íntimas de una sola visualización.

En enero de 2023 quedaron para verse en persona y comenzaron a salir, transcurriendo la relación al principio con normalidad hasta que el acusado comenzó a mostrarse celoso, a recriminar a la joven que saliese con sus amigos, a exigirle que le mandase a través de WhatsApp su ubicación real y a controlar sus redes sociales.

Asimismo, al menos en dos de las ocasiones que mantuvieron relaciones sexuales, le obligó a tomarse la pastilla del 'día después' al tener un "descuido", como se desprende de la sentencia. Una vez rota la relación, la víctima fue hasta el lugar del trabajo del acusado, donde comenzó una discusión en la que el varón agredió físicamente en la cara a la menor.