Espana agencias

Sánchez insiste en incluir gasto contra el cambio climático en la inversión en defensa que pide la OTAN

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que puede contabilizar algunas partidas de inversión contra el cambio climático como parte del gasto en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, que debe alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) este año 2025.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en Eslovenia, tras la cumbre del Med9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea, al ser preguntado sobre si ha recabado apoyos de otros estados para este propósito.

Aunque no ha aclarado si hay más países europeos que le apoyan, Sánchez ha insistido en que "se puede contabilizar algunas de estas políticas" de lucha contra el cambio climático "como políticas vinculadas con la seguridad y la defensa". "Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN", ha apuntado.

"El Gobierno lo tiene claro", defiende Sánchez, que pretende destinar un "13%" a partidas relacionadas con la emergencia climática y la protección civil, de los más de 10.000 millones de euros de incremento de inversión para llegar este mismo año al 2% del PIB en defensa.

En la última cumbre de la OTAN, el presidente del Gobierno acordó llegar solo al 2,1% de gasto en defensa, a pesar de que el resto de Aliados se comprometieron a invertir más del doble y alcanzar el 5%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Transparencia obliga al Gobierno a desvelar los viajes de los altos cargos de Transportes que viajaban con Ábalos

Transparencia obliga al Gobierno a

Libertad para el hombre que atacó semidesnudo a agentes de la Policía local de Viveiro (Lugo)

Infobae

El Supremo avala que en causas judiciales se usen pruebas obtenidas de EncroChat

El Supremo avala que en

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para una mujer por abandonar a su recién nacida en un contenedor en Sevilla

La Fiscalía pide 14 años

El Supremo avala la condena a un subinspector de los Mossos por defenestrar a una agente tras su baja de maternidad

El Supremo avala la condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia da la razón

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Trabajar gratis: el 42% de los empleados que hacen horas extras no las cobran ni reciben días de descanso como compensación

Mayor accesibilidad al paro para los autónomos y cambios en las prestaciones por cuidados de hijos y menores enfermos: el Gobierno ‘mejora’ su propuesta

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 20 octubre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 21 de octubre

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’