Podemos sobre la idea de Sánchez para el fin del cambio horario: Su "política de titulares vacíos se le va de las manos"

Por Newsroom Infobae

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le está "yendo de las manos" su política de "titulares vacíos" con su idea de plantear este lunes a la Unión Europea (UE) que se acabe desde 2026 el cambio de hora estacional.

"Sinceramente creo que la política de titulares de Sánchez y el Gobierno se le está yendo de las manos... Ya no saben qué hacer para intentar colocar titulares", ha lanzado en rueda de prensa este lunes en la sede central del partido 'morado' en Madrid.

Fernández ha proclamado que está seguro que a cualquier persona que le pregunten por la calle le preocupa "mucho más" poder "acceder a la vivienda y tener un Gobierno que "de una puñetera vez implemente medidas que permitan" a los españoles poder disponer de una vivienda, en vez de que se cambie o deje de cambiar el sistema horario.

Así, ha exhortado al presidente del Gobierno que se deje de titulares y de intentar "colocar noticias" y de una vez se "ponga a trabajar para poner fin al "caos" que impera, a su juicio, en el sector de la vivienda con precios "imposibles".

Es más ha acusado al Ejecutivo de estar poniendo una "alfombra roja a los rentistas y especuladores". "Si hablamos de horas, el Gobierno va con mucho retraso en las políticas de vivienda con sus políticas de titulares absolutamente vacíos", ha zanjado.

IU PIENSA QUE ES UNA BUENA INICIATIVA

Previamente y en otra comparecencia de prensa, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha considerado que la propuesta de Sánchez es una "buena iniciativa" que se enmarca con las aspiraciones que llevan mucho tiempo mostrando "círculos científicos".

Así, ha dicho que sería una buena noticia que se accediera a la petición de Sánchez aunque también tienen "descreimiento" de que se vaya a conseguir, dado que antes ya ha habido muchos intentos.

