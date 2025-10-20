Espana agencias

Podemos proclama que no compartiría Gobierno con un PSOE bajo sospechas de estar "carcomido por la corrupción"

Por Newsroom Infobae

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en que el PSOE tiene pendiente dar muchas explicaciones por el caso 'Koldo' y ha agregado que no compartiría Ejecutivo con los socialistas, que aumenta el gasto militar y sobre el que hay sospechas de que está "carcomido por la corrupción".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la sede central del partido, cuestionado por cuál sería la postura de la formación morada en caso de que hubiera una presunta 'caja b' en el PSOE.

Fernández ha recalcado que esa pregunta la deben responder los partidos que comparten gobierno con el PSOE, en referencia a la coalición Sumar, dado que Podemos ya no se considera socio del Ejecutivo y cada vez está más alejado de sus planteamientos. En todo caso, ha asegurado que se alejarían aún más si hubiera una presunta 'caja b' en el PSOE.

Mientras, Fernández ha subrayado que llevan muchas semanas pidiendo al PSOE y al presidente, Pedro Sánchez, dar muchas explicaciones por la presunta corrupción de exidirgentes como Santos Cerdán o el exministro José Luis Ábalos.

Así, ha confrontado que Sánchez aún no ha explicado por qué cesó a Ábalos como ministro en 2022 pero aún así le puso en la lista electoral.

Es más, ha vuelto a sostener que la trama Koldo es el "caso PSOE" y que Podemos a día de hoy no podría estar en un Gobierno "de la guerra y el rearme" o un Ejecutivo "carcomido por la corrupción".

"CORRUPCIÓN" DEL BIPARTIDISMO

Durante su comparecencia se ha referido también a la celebración del último juicio sobre el caso 'Gürtel' para denunciar la corrupción del bipartidismo, dado que esta semana le toca al PP que durante estos días ha hablado intensamente de las irregularidades que se atribuyen a Ábalos.

A su juicio, se vuelve a poner de manifiesto "la eterna corrupción del bipartidismo" con un cambio de papeles entre PSOE y PP como si se trataran de "máscaras venecianas", donde volverá a mostrarse la estrategia del 'Y tú más'.

"El PSOE hablará de lo muy ladrón que es el PP... que dirá que es un caso aislado y que eran manzanas podridas", ha augurado Fernández quien ha lanzado que los populares despliegan "políticas criminales" desde sus gobiernos autonómicos en Madrid, Andalucía, Valencia o Castilla y León.

