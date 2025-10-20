Espana agencias

Libertad para el hombre que atacó semidesnudo a agentes de la Policía local de Viveiro (Lugo)

La jueza del Tribunal de Instancia de Viveiro ha decretado la puesta en libertad del hombre detenido este domingo por intentar agredir a agentes de la Policía Local mientras se encontraba semidesnudo.

El suceso tuvo lugar en torno a las 08.55 horas de este domingo en la avenida de Galicia, donde se detuvo a este varón por atentado, desobediencia y resistencia a los agentes.

El hombre se encontraba muy alterado y propinaba manotazos y patadas a los agentes, que procedieron a su detención, quedando custodiado por la Policía Nacional en la Comisaría de Viveiro.

En la mañana de lunes pasó a disposición judicial y el juez decretó su libertad, ya que la Fiscalía no solicitó tampoco el ingreso, pero deberá comparecer cada 8 días en el Juzgado. Será investigado por resistencia grave a la autoridad y atentado.

