Espana agencias

Gallardo (PSOE) exige por carta a las propietarias de Almaraz que soliciten al Gobierno la prórroga de la central

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha exigido por carta a las propietarias de Almaraz que soliciten al Gobierno la prórroga de la central nuclear.

Gallardo ha enviado en la mañana de este lunes cartas a Endesa, Iberdrola y Naturgy en las que les pide que se sienten a negociar con el Gobierno de cara a hacer "viable y factible" la prórroga de la central.

De este modo, ha insistido en que no es la primera vez que ha realizado esa petición, que ya cursó el pasado mes de febrero, y ha insistido en la necesidad de garantizar la continuidad de una infraestructura que es importante para Campo Arañuelo y sus trabajadores.

Por ello, el líder de los socialistas extremeños ha apuntado que en la misiva enviada a las tres propietarias le traslada la "necesidad de reunirse" de cara a poner en marcha el mecanismo que permita la prórroga de Almaraz y que no es otro que la petición de la misma, ha precisado.

Del mismo modo, ha recalcado Miguel Ángel Gallardo que la petición de prórroga de la central no debe hacerse "a costa del bienestar de los extremeños y extremeñas".

"Que no lo hagan a costa de beneficios fiscales, porque entendemos que sería una clara injusticia para lo que le ha dado Extremadura en recursos también a las propias eléctricas", ha subrayado Gallardo, quien, una vez solicitada esa prórroga, ha mostrado su predisposición para "servir de enlace" de cara a que el Gobierno de España autorice la misma.

"No olvidemos que ya en el año 2019 se pudo prorrogar la vida útil de la central gracias al compromiso de un gobierno socialista que luchó y lo gestionó. Y en este caso ya le anticipo que nosotros intercederemos ante el Gobierno de España precisamente para que volvamos a tener la misma suerte", ha asegurado.

Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones momentos antes de asistir a la inauguración del nuevo puente de Alcántara (Cáceres), donde ha insistido en que "no puede haber ningún tipo de beneficio fiscal" a las empresas.

"Es decir, no se puede rebajar lo que se denomina la 'ecotasa' porque eso para nosotros es premiar a quien tiene beneficios anuales de más de 7.000 millones de euros en detrimento de los extremeños y las extremeñas", ha dicho, además de reseñar que los socialistas extremeños no podrán estar "nunca de acuerdo" con que se rebaje a las eléctricas los impuestos y no se suba o se equipare salarialmente a los docentes de la región con los de otras comunidades.

Asimismo, ha considerado que bajar la 'ecotasa' es "más agresivo" debido a que "no es un impuesto, es, de alguna forma, garantizar que esos residuos que durante miles de años van a estar conservados por otros, al menos, se garantice una parte de lo que va a tener de coste en el futuro", ha incidido.

"Nosotros entendemos que no se puede exigir la continuidad de la central a costa ni de beneficios fiscales ni de rebaja de tasas", ha recalcado el líder de los socialistas.

RECUERDO PARA FERNÁNDEZ VARA

Miguel Ángel Gallardo, en sus declaraciones a los medios, ha tenido un recuerdo especial para el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido, con motivo de la inauguración del puente de Alcántara.

Así, se ha referido a que en 2020 se firmó el contrato para poder construir esta obra que era "muy importante" no solamente para los vecinos sino para el conjunto de Extremadura para preservar y conservar el "legado" que representa el puente romano.

"Hoy con esta obra se entrelazan dos puentes, lo que representa la vasta historia extremeña y también, por otra parte, la modernidad, el impulso de lo que han significado los gobiernos democráticos", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez que investiga a Leire Díez acepta que el PP ejerza la acusación popular en la causa

El juez que investiga a

El PP de Extremadura urge al Gobierno a cambiar la orden que impide a las empresas de Almaraz pedir su prórroga

El PP de Extremadura urge

Se cumplen 220 años de Trafalgar: la derrota franco-española que frenó a Napoléon y cambió el rubmo del mundo

Infobae

Bolaños asegura que siguen dialogando con Junts e intentan llegar a acuerdos para que la legislatura avance

Bolaños asegura que siguen dialogando

La comisión del Congreso sobre la dana aprobará mañana su plan de trabajo y pondrá fecha para recibir a las víctimas

La comisión del Congreso sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte sobre

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Yolanda Díaz propone ahora que el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar se pueda distribuir durante un mes

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí