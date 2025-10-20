El PP dice que el Gobierno "no recula" con la cuota de autónomos: "En este país no sobran autónomos, sobran ministros"

Espana agencias

El PP considera que el Gobierno no ha "reculado" con el "nuevo impuestazo" que, a su juicio, quiere endosar a los autónomos, ya que, según argumenta, por ahora se ha limitado a explicar que prorrogarán las tarifas actuales si es "derrotado" en el Congreso y no logra apoyo parlamentario. A su entender, en este país "no sobran autónomos, sobran ministros", han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así se ha pronunciado el PP de Alberto Núñez Feijóo después de que la ministra de Seguridad Socia, Elma Saiz, haya anunciado que propondrá congelar en 2026 las cuotas de los autónomos que ganan menos. Además, ha señalado en 'El País' que el Ejecutivo prorrogará las tarifas actuales si no logra respaldo parlamentario.

Este lunes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos esa nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para 2026.

"SIMPLEMENTE EXPLICA QUÉ HARÁ SI ES DERROTADO EN EL CONGRESO"

Fuentes del Partido Popular consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez "no recula" y "simplemente explica lo que hará si son derrotados en la Cámara ante el nuevo impuestazo que quería endosar a los autónomos".

"Tienen tendencia a perseguir a quien genera riqueza y empleo en España", han señalado las mismas fuentes, que creen que por eso "hoy no se atreven a asistir al congreso de Empresa Familiar" que se celebra en Burgos y que contará con la presencia de Alberto Núñez Feijóo.

Además, ha indicado que donde el PP ve "personas que dan trabajo en España, ellos ven a enemigos a los que tienen que castigar con impuestos". "En este país no sobran autónomos, sobran ministros", han manifestado las mismas fuentes.

GAMARRA DEFIENDE AGILIZAR MEDIDAS PARA LOS AUTÓNOMOS

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de centrarse en "seguir exprimiendo" a los autónomos y ha exigido que no se apliquen las subidas de cuotas. "Menos exprimirles y más trabajar por ellos", ha declarado en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, ha recordado el Plan Integral de Autónomos anunciado por Feijóo que eximirá del IVA a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales. "Los autónomos no pueden más, no pueden ya ni pagar la cuota actual", ha agregado.

Gamarra ha defendido las medidas planteadas por el PP en favor de los autónomos para "darles tranquilidad" buscando "flexibilizar, que la burocracia no les absorba y exigiendo que en este año 2026 no se apliquen esas subidas de cuotas porque es imposible que un autónomo hoy pueda abordarlas".

La dirigente del PP ha señalado que los autónomos "lo que necesitan son prestaciones, que se aborde el cese de actividad o que se agilicen una serie de medidas que permitan que ser autónomo en este país sea una posibilidad". Así, ha resaltado que el PP propone que el primer año un autónomo "no tenga que pagar impuestos y pueda centrarse en fortalecerse como profesional".

