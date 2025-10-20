Espana agencias

El Gobierno ultima con la Abogacía un protocolo general de actuación para mejorar la Justicia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que está "ultimando" con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) un "protocolo general de actuación para la mejora del servicio público de justicia".

Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación en la sede del Ministerio antes de reunirse con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín; el secretario general técnico del CGAE, Borja Vargues; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé.

Bolaños ha incidido en que dicho "protocolo" serviría para "integrar a la Abogacía en todas las cuestiones que pueden mejorar también ese servicio público que han de sentir los ciudadanos como cercano, como accesible y como eficiente".

Según un comunicado emitido por Justicia tras el encuentro, la firma de este documento "está prevista próximamente" y supondrá un marco de colaboración "estable" entre el Ministerio y la Abogacía "para impulsar acciones concretas de modernización y calidad del servicio".

Además, durante la reunión se han abordado los trabajos que se están realizando para que España ratifique próximamente el Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión, algo que desde el CGAE se ha reivindicado --en otro comunicado-- como el resultado de una colaboración entre ellos y el Ministerio que "hizo posible que a comienzos de año se removiesen los obstáculos para facilitar su aprobación".

"2.500 NUEVOS JUECES Y FISCALES EN TRES AÑOS"

Asimismo, Bolaños, durante su comparecencia ante los medios, ha mencionado la ley de acceso a las carreras judicial y fiscal que se está tramitando en las Cortes, que -según ha manifestado-- servirá para "aumentar en tres años 2.500 nuevos jueces y fiscales".

"Habrá cargas de trabajo más razonables (...) y podrán, por tanto, llevar a cabo su labor con más estudio, más tiempo para los temas y para poder dictar resoluciones en un tiempo razonable, qué es lo que quiere el ciudadano cuando se acerca al servicio público de la justicia", ha añadido.

Por último, ha remarcado también la labor de Justicia para "mejorar" las condiciones de los fiscales de cara a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que prevé dejar en manos de los miembros del Ministerio Público las investigaciones penales que ahora llevan los jueces de instrucción. "Esa es la filosofía de la nueva ley y, por tanto, también la Fiscalía se ve beneficiada de la mayor transformación de la justicia en décadas", ha agregado el ministro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España y los países del MED9 piden una resolución de la ONU para crear una fuerza para Gaza con un mandato claro

España y los países del

El TSJ de Madrid da la razón a los vecinos y mantiene la nulidad de la concesión de los parkings del Bernabéu

El TSJ de Madrid da

El PP activará mañana otra reforma del Reglamento del Senado para limitar los tiempos de intervención de los ministros

El PP activará mañana otra

El Congreso reactiva la Comisión de Secretos y Marlaska comparecerá la próxima semana para hablar de gastos reservados

El Congreso reactiva la Comisión

Sánchez insiste en incluir gasto contra el cambio climático en la inversión en defensa que pide la OTAN

Sánchez insiste en incluir gasto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia da la razón

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

ECONOMÍA

La CNMC autoriza los cambios

La CNMC autoriza los cambios temporales en el sistema eléctrico propuestos por Red Eléctrica para evitar nuevos apagones

Una mujer pide una pensión de 250 € para su hija estudiante y mayor de edad: el juez se la deniega porque solo la hija puede solicitarla al no existir un proceso de divorcio

Cómo ahorrar 950 € al año con medidas de eficiencia energética tras la subida de la luz y el gas ocasionada por el apagón

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

Raúl Fernández consigue su primera

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’