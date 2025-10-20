Espana agencias

El Gobierno defiende la independencia de la UCO y elude la exigencia del PP de disculparse por el bulo de la bomba lapa

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno ha defendido la independencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero ha eludido la exigencia del PP de disculparse después de que varios ministros apoyaran una noticia errónea que apuntaba a que un exagente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fantaseara con el muerte del presidente, Pedro Sánchez, colocándole una bomba lapa en su vehículo.

Aquella polémica, derivada de las grabaciones de la militante socialista Leire Díez buscando pruebas contra la UCO, llevó al PP a plantear una iniciativa en el Congreso, aprobada el pasado 19 de junio, instando al Gobierno a detener los ataques contra la Guardia Civil y exigiendo rectificaciones públicas y disculpas a quienes hayan vertido informaciones "falsas o difamatorias", en relación al bulo antes aludido.

También se instaba al presidente a comparecer con urgencia y asumir responsabilidades por las investigaciones de la UCO que implican presuntas redes de corrupción vinculadas a cargos socialistas.

MOCIONES Y PNLs "SIN EFECTOS JURÍDICOS VINCULANTES"

El PP pidió cuentas al Gobierno para ver si había cumplido la moción, y ahora el Ejecutivo responde recordando que este tipo de iniciativas "no tienen efectos jurídicos vinculantes", al tratarse de instrumentos de "orientación e impulso político" que expresan la posición de la Cámara, pero que "pueden no coincidir con la del Ejecutivo" en cuanto a las acciones o los medios a utilizar.

Además, sin entrar en el fondo del asunto, afirma tener "el máximo respeto" al Poder judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y subraya que la UCO actúa como policía judicial siguiendo las instrucciones de jueces y fiscales. En este sentido, el Gobierno recalca que "no interfiere en esas investigaciones", en alusión al llamado 'caso Koldo', en el que están implicados varios exdirigentes socialistas; y de la polémica generada por las investigaciones en torno a la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díaz.

Igualmente, recuerdan que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ya explicó en el Pleno del Congreso del pasado 25 de junio los detalles sobre las actuaciones relacionadas con este asunto, y remite a esas intervenciones oficiales recogidas en el Diario de Sesiones.

En otra contestación escrita a parlamentarios del PP sobre las medidas tomadas por Moncloa ante la moción aprobada el 28 de mayo en el Parlamentario sobre la supuesta implicación del Ministerio de Hacienda en tramas de corrupción, el Gobierno reitera la misma consideración sobre la naturaleza no vinculante de las mociones y destaca que Pedro Sánchez anunció en julio la creación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez que investiga a Leire Díez acepta que el PP ejerza la acusación popular en la causa

El juez que investiga a

El PP de Extremadura urge al Gobierno a cambiar la orden que impide a las empresas de Almaraz pedir su prórroga

El PP de Extremadura urge

Se cumplen 220 años de Trafalgar: la derrota franco-española que frenó a Napoléon y cambió el rubmo del mundo

Infobae

Bolaños asegura que siguen dialogando con Junts e intentan llegar a acuerdos para que la legislatura avance

Bolaños asegura que siguen dialogando

La comisión del Congreso sobre la dana aprobará mañana su plan de trabajo y pondrá fecha para recibir a las víctimas

La comisión del Congreso sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte sobre

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Yolanda Díaz propone ahora que el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar se pueda distribuir durante un mes

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí