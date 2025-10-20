Espana agencias

Condenado a 13 años y medio de cárcel por intentar matar a su madre con una explosión en su casa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia de Granada ha condenado a trece años y medio de prisión, y a otros 15 de libertad vigilada, al hombre que fue juzgado a principios de octubre por intentar acabar en 2024 con la vida de su madre octogenaria provocando una explosión en su casa de Santa Fe mientras ella dormía dentro, si bien el sistema que ideó falló y la deflagración no se produjo.

El acusado, de 55 años, ha sido condenado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco y no podrá acercarse a su madre a menos de 500 metros ni comunicarse con ella durante 18 años, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a la tarde del 6 de febrero del año pasado, cuando el acusado se presentó en la casa donde convivía con su madre con la intención de "acabar con su vida". Para ello, manipuló hasta siete bombonas de butano que había distribuidas por la vivienda para que llenaran de gas el inmueble, envolvió varios calefactores en papel y los conectó a varios enchufes en distintas dependencias de la casa.

Los enchufes fueron "convenientemente preparados" por el procesado para ser accionados mediante una aplicación que tenía instalada en su teléfono móvil. Así, lo dispuso todo para que al accionar los aparatos mientras su madre dormía los papeles que envolvían los calefactores generasen llamas que, a su vez, prendiesen el gas liberado por las bombonas de butano y se produjese una explosión que causase la muerte de la mujer.

Con todo supuestamente preparado se marchó de la vivienda mientras se llenaba paulatinamente de gas. Ajena a estas circunstancias, la madre llegó a la casa sobre las ocho de la tarde y se fue a dormir. En algún momento de la madrugada, el acusado accionó con su móvil los enchufes domóticos provocando que los calefactores se encendieran, si bien no llegó a prenderse ninguna llama y la explosión no se produjo.

Sobre las seis de la mañana la mujer se despertó y percibió el fuerte olor a gas que había en el inmueble, momento en el que se percató de que las bombonas habían sido manipuladas. Su reacción fue salir a la calle a buscar ayuda y logró así salvar su vida.

No obstante, sufrió una insuficiencia respiratoria a consecuencia de haber estado inhalando gas durante toda la noche y lo vivido le ha dejado como secuela estrés postraumático, según consta en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia granadina, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juez que investiga a Leire Díez acepta que el PP ejerza la acusación popular en la causa

El juez que investiga a

El PP de Extremadura urge al Gobierno a cambiar la orden que impide a las empresas de Almaraz pedir su prórroga

El PP de Extremadura urge

Se cumplen 220 años de Trafalgar: la derrota franco-española que frenó a Napoléon y cambió el rubmo del mundo

Infobae

Bolaños asegura que siguen dialogando con Junts e intentan llegar a acuerdos para que la legislatura avance

Bolaños asegura que siguen dialogando

La comisión del Congreso sobre la dana aprobará mañana su plan de trabajo y pondrá fecha para recibir a las víctimas

La comisión del Congreso sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte sobre

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Yolanda Díaz propone ahora que el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar se pueda distribuir durante un mes

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí