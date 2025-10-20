Espana agencias

Bolaños dice que los anticipos de gastos del PSOE sin registro oficial son "cantidades menores" y "se aclararán"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que los anticipos de gastos del PSOE que no tienen registro oficial conocidos este lunes son cantidades "menores" y asegura que "se aclararán" como, defiende, todas las cuentas del PSOE.

Bolaños ha hecho estas declaraciones este lunes desde el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, al ser interrogado sobre varios pagos sin declarar del PSOE a Koldo García, exasesor del exministro y exdirigente del partido José Luis Ábalos, publicadas por 'El Español'.

Según esta información existe un descuadre de al menos 7.088 euros entre lo declarado por el PSOE en el Tribunal de Cuentas y los pagos que se le hicieron a Koldo García, investigado por corrupción en el Tribunal Supremo (TS).

"Son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios.

El PSOE viene asegurando que las cuentas del PSOE cuadran y están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por dos auditorías externas y niegan que se haya producido financiación irregular del partido.

Defienden por tanto que son los posibles implicados en el llamado caso Koldo, es decir, Ábalos, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y el exasesor ministerial quienes deben dar explicaciones ante la Justicia y no el PSOE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La comisión del Congreso sobre la dana aprobará mañana su plan de trabajo y pondrá fecha para recibir a las víctimas

La comisión del Congreso sobre

Cinco exdirigentes de ETA niegan su participación en el asesinato del concejal del PP Pedrosa Urquiza

Cinco exdirigentes de ETA niegan

Podemos proclama que no compartiría Gobierno con un PSOE bajo sospechas de estar "carcomido por la corrupción"

Podemos proclama que no compartiría

Podemos sobre la idea de Sánchez para el fin del cambio horario: Su "política de titulares vacíos se le va de las manos"

Podemos sobre la idea de

La justifica europea avala los límites de los estados al cabotaje en servicios discrecionales de autobús

La justifica europea avala los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte sobre

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Yolanda Díaz propone ahora que el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar se pueda distribuir durante un mes

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí