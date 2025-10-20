Espana agencias

Bolaños asegura que siguen dialogando con Junts e intentan llegar a acuerdos para que la legislatura avance

Por Newsroom Infobae

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno sigue dialogando con Junts y defiende que a pesar de las dificultades parlamentarias intentan llegar a acuerdos para que la legislatura siga avanzando.

Bolaños ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por una hipotética ruptura de las conversaciones con la formación de Carles Puigdemont, asegurando que hablan con todos los grupos parlamentarios. "También por el que usted me pregunta", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent.

Así, ha reiterado que el Parlamento actual "es complejo" dado que el Gobierno necesita el voto favorable de todas las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez lo cual exige "un esfuerzo" de dialogo y de trabajo. "Llevamos haciéndolo siete años", sostiene.

En la misma línea, reitera que el Ejecutivo gana "el 90% de las votaciones en el Congreso" y por tanto continuarán intentando llegar a acuerdos "que son complejos" para "seguir haciendo avanzar esta legislatura".

"El Gobierno sigue gobernando y la ciudadanía se sigue beneficiando de las medidas que adopta. Eso ha sucedido en los dos años que llevamos de legislatura y va a suceder en los dos que nos restan", ha zanjado.

Por otro lado, ha subrayado que el Gobierno está trabajando para "ultimar" la senda de estabilidad y que se apruebe "pronto", apuntando que es el primer paso para iniciar el proceso de elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

EuropaPress

