Acepta medio año de cárcel por expresiones e insultos racistas a un entrenador de fútbol infantil en Pulpí (Almería)

La Audiencia de Almería ha condenado a seis meses de prisión al hombre que dirigió insultos y expresiones racistas contra un entrenador de fútbol infantil durante un encuentro deportivo disputado en Pulpí (Almería) frente a unos 20 menores que jugaban el torneo.

El acusado ha reconocido los hechos por los que inicialmente la Fiscalía solicitaba 16 meses de prisión, de modo que el tribunal de la Sección Tercera también le ha condenado al pago de una multa de cuatro euros diarios durante seis meses así como a abonar una indemnización de 1.500 euros.

Además, el hombre ha quedado inhabilitado para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante un periodo de tres años; tiempo en el que además deberá participar en programas de igualdad.

El condenado se encontraba en el campo de fútbol de San Juan de los Terreros, en Pulpí, donde asistía a un partido dentro de un torneo infantil de la categoría cadete, sobre las 20,30 horas del 7 de julio de 2023.

A lo largo del partido, el condenado arremetió contra el entrenador de fútbol, desde cierta distancia durante el encuentro, como al finalizar la cita deportiva, cuando se encaro con el mismo "de forma muy agresiva".

En este sentido, le espetó "en voz alta" y "en reiteradas ocasiones" frases como "negro de mierda, tu sueldo sale de mis impuestos, voy a hablar con el alcalde para que te despida del Ayuntamiento".

Según sus reconocimiento de los hechos, dichas expresiones tenían como fin "humillar, menospreciar y lesionar la dignidad" del afectado, natural de Ecuador, ya que los insultos y las degradaciones se realizaron además "delante de varios trabajadores" municipales así como de "un total de 20 niños en edades comprendidas entre los 12 y 14 años" y sus familias.

Por estos hechos ha sido condenado por un delito de odio tipificado en el artículo 510.2.a del Código Penal que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo con sus manifestaciones por motivos religiosos, de raza, ideología o identidad sexual, entre otros.

El tribunal dirigido por el magistrado Luis Miguel Columna ha otorgado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la suspensión de la pena privativa de libertad.