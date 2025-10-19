Un dron en el aeropuerto de Palma ha obligado a cerrar temporalmente el tráfico aéreo

(Actualiza con más detalles)

Palma, 19 oct (EFECOM).- El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma ha obligado este domingo a cerrar temporalmente el tráfico aéreo, y, aunque se han registrado algunos retrasos como consecuencia de la incidencia, la infraestructura funciona actualmente con normalidad.

Según ha informado este domingo Enaire a través de la red social X, la presencia de este dispositivo no tripulado en el recinto del aeropuerto de Son Sant Joan ha obligado a paralizar el tráfico de forma temporal.

Más tarde, el gestor de navegación aérea de España ha anunciado que ya se ha retomado el funcionamiento del aeropuerto y ha recomendado a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos para saber si han quedado afectados por el suceso.

Por su parte, fuentes de Aena han explicado que el incidente ha obligado a desviar ocho vuelos hacia Palma y que, como medida preventiva, la operativa de llegada se ha paralizado durante 35 minutos.

Además, el gestor aeroportuario ha manifestado que la situación ha podido normalizarse después de llevar a cabo comprobaciones de seguridad, por lo que Son Sant Joan "funciona con total normalidad" en la actualidad. EFECOM