Temas del día de EFE Economía del lunes 20 de octubre de 2025

Madrid - El Ministerio de Inclusión vuelve a reunir este lunes a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos a la mesa de diálogo social para fijar las nuevas cuotas a la Seguridad Social que deberá abonar este colectivo en los tres próximos años.

Valencia - La Cámara de Valencia presenta este lunes su informe sobre la actividad empresarial en los municipios afectados por la dana de hace casi un año, una radiografía del estado actual de la economía y del proceso de reconstrucción y recuperación económica de la zona, así como del empleo, las ayudas públicas y las perspectivas de futuro.

Burgos - El Instituto de la Empresa Familiar celebra lunes y martes su XXVIII Congreso Nacional, un foro inaugurado por el rey de España y en el que se presentará un informe sobre el perfil de la empresa familiar y se analizarán, entre otros temas, el futuro de este tipo de sociedades o el impacto de las nuevas tecnologías.

Madrid - Las tres asociaciones bancarias españolas -AEB, CECA y Unacc- avivan el debate de la simplificación normativa en Europa y han elaborado un documento con 24 medidas, en el que apuestan por las soluciones de pagos instantáneos frente al euro digital y por un entorno más accesible para las criptomonedas.

Madrid - La aerolínea de bajo coste Ryanair está abandonando rutas y aeropuertos no solo en España sino también en diversos países de Europa -Francia, Alemania, Austria y los países bálticos fundamentalmente-, con un argumento común: la subida de tasas e impuestos aeroportuarios. (Prog. IBS 08h./ESTHER)

Luxemburgo - Los ministros de Energía de los países de la UE intentarán fijar este lunes su posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para adelantar la desconexión de los hidrocarburos rusos a 2028, fecha que el Parlamento Europeo quiere avanzar incluso un año más.

Ginebra - La secretaria general de la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, abre la Conferencia cuatrienal de su organismo, en la que se reflexionara sobre cómo adaptarse al futuro.

Pekín - La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del gigante asiático en el tercer trimestre, entre pronósticos de un avance del 1 % intertrimestral y de un 5,4 % interanual.

- El Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh, partido gobernante), órgano dirigente de la formación, comienza una sesión plenaria en la que está previsto que aborde el próximo plan quinquenal del país.

- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia.

Washington - El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán este lunes en Washington en una cumbre centrada en el refuerzo de la cooperación económica, con especial atención a los minerales críticos y las tierras raras, un recurso clave para las cadenas de suministro tecnológicas.

Lima - Comienza el ALTA Forum, el principal congreso del sector aerocomercial de Latinoamérica, organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), en el que se abordará el camino que debe seguir esta industria en el continente en los próximos años.

08.50h.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es entrevistado en 'La hora de La 1', de TVE.

09.00.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto de inauguración del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona.

09:30h.- Madrid.- REFORMA DESPIDO.- El Ministerio de Trabajo inaugura la mesa de diálogo social sobre la reforma del despido. (Texto).

09:30h.- Madrid.- SECTOR ELÉCTRICO.- El director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel García, participa en la jornada 'Presente y futuro de las redes eléctricas en España', organizado por Enerclub. Meeting Place. Paseo de la Castellana, 81.

09:30h.- Valencia.- DANA ANIVERSARIO.- La Cámara Valencia presenta el informe sobre la actividad empresarial en la zona cero de los municipios afectados por la dana de hace un año en esa zona valenciana. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica la nota de pasajeros aéreos internacionales correspondiente al mes de septiembre de 2025.

10:45h.- Barcelona.- FORO GLOBALIZACIÓN.- Se celebra el foro World in Progress para abordar cuestiones de seguridad energética, en el que participa el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, así como la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, (15:30 h.) participa en el foro World in Progress en Barcelona. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- NEINOR JUNTA.- La promotora Neinor Homes celebra una junta extraordinaria de accionistas en primera convocatoria para aprobar la adquisición de hasta el 100 % del capital de Aedas Homes, la posibilidad de ampliar capital, así como las remuneraciones de sus consejeros.

11:00h.- Bilbao.- EUSKADI POLONIA.- Foro Euskadi-Polonia para la cooperación industrial y tecnológica. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMOS.- El Ministerio de Inclusión vuelve a reunir a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos a la mesa de diálogo social para fijar las nuevas cuotas a la Seguridad Social que deberá abonar este colectivo en los tres próximos años. (Texto).

11:50h.- Burgos.- EMPRESA FAMILIAR.- El consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, interviene en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Por streaming.

13:30h.- Burgos.- EMPRESA FAMILIAR.- Se celebra el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que organiza del 19 al 21 de octubre en Burgos el Instituto de la Empresa Familiar bajo el lema 'Origen y Destino' y preside el rey Felipe VI, e interviene (13 h.) el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Palacio de Congresos Fórum Evolución. (Texto) (Foto) (Vídeo).

17:00h.- Madrid.- MERCADOS CAPITALES.- EFPA España (Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros) organiza un webinar informativo bajo el título “Nuevos horizontes para la inversión en mercados de capitales con incentivo fiscal: la Savings and Investment Account (SIA)”.

Europa

Ginebra.- ONU COMERCIO.- El organismo de Naciones Unidas especializado en comercio, ONU Comercio & Desarrollo celebra su 16º conferencia.

09:00h.- Luxemburgo.- UE ENERGÍA.- Los ministros de Energía de los países de la UE intentarán fijar posición sobre la propuesta de la Comisión Europea para adelantar la desconexión de los hidrocarburos rusos a 2028, fecha que el Parlamento Europeo quiere avanzar incluso un año más. (Texto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de agosto.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- La miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Isabel Schnabel inaugura la quinta conferencia macroeconómica y financiera organizada por la entidad y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y el Centro para la Investigación de las Políticas Económicas .

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat actualiza los datos del PIB de la UE y la eurozona y sus agregados del segundo trimestre de 2025. (Texto) (Infografía)

11:20h.- Kalvarija.- LITUANIA POLONIA.- El presidente lituano Gitanas Nauseda, y su homólogo polaco, Karol Nawrocki, inauguran el tramo reconstruido de la autopista Via Baltica, la principal arteria que conecta Lituania con Polonia, tras lo cual celebran una reunión para abordar la cooperación y los lazos bilaterales, y cuestiones como la defensa, la seguridad y el apoyo a Ucrania.

15:00h.- Hannover (Alemania).- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en un encuentro con sindicatos en Hannover y participa en un debate.

América

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial de septiembre, después de que en julio pasado registrase un superávit de 1.402 millones de dólares. (Texto)

Washington.- EEUU AUSTRALIA.- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Washington.

Brasilia - BRASIL VIVIENDA - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanza este lunes un programa con créditos en condiciones ventajosas para reformar la vivienda. (Texto)

16:00h.- Lima.- LATINOAMÉRICA AVIACIÓN.- Comienza el ALTA Forum, el principal congreso del sector aerocomercial de Latinoamérica, organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), en el que se abordará el camino que debe seguir esta industria en el continente en los próximos años. Swissotel. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA PCCH.- El Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh, partido gobernante), órgano dirigente de la formación, comienza una sesión plenaria en la que está previsto que aborde el próximo plan quinquenal del gigante asiático, en un contexto de guerra comercial con Estados Unidos. (Texto)

03:15h.- Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

03:30h.- Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en septiembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

04:00h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de septiembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto)

04:00h.- Pekín.- CHINA PIB.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del gigante asiático en el tercer trimestre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

