Sánchez afronta preguntas en el Congreso sobre su supuesta "renuncia a gobernar", la política catalana y el fascismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrentará esta semana en el Congreso a una pregunta sobre la "renuncia a gobernar" que le achaca el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a otra sobre la situación política en Cataluña, que le planteará la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y a una tercera firmada por la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre la "exaltación del fascismo".

Será el miércoles, en una sesión de control que tendrá lugar justo una semana después de que Sánchez definiera a Feijóo como "la nada" y presumiera de presidir "uno de los gobiernos más decentes" y "eficaces" de Europa, mientras el 'popular' le volvía a atacar con la corrupción.

"¿Ha renunciado a gobernar?", reza textualmente la nueva pregunta que ha registrado el líder del PP para el jefe del Ejecutivo, que esta semana también será interrogado en el Pleno por sus socios independentistas catalanes y vascos.

SIN PRESUPUESTOS TAMPOCO EN CATALUÑA

Así, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá opinión sobre la situación de la política en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, sigue sin llegar a un acuerdo presupuestario con ERC y los Comunes, lo que podría obligarle a tener que prorrogar las cuentas públicas de 2023, que siguen vigentes, igual que pasa con los Presupuestos Generales del Estado.

De su lado, Mertxe Aizpurua, de la coalición abertzale, aprovechará su cara a cara con el presidente del Gobierno para exigirle que no demore la puesta en marcha de medidas "para acabar con la exaltación del fascismo".

El listado de preguntas registradas para la sesión de control figuran también cinco cuestiones para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: dos de ellas llevan la firma del PP, otras dos son de Vox y una de ERC.

Las 'populares' que se quieren dirigir a Bolaños son la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, para que confiese si cree que el Ejecutivo "está haciendo lo correcto", y la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, para pedirle cuentas por promover la "polarización".

¿HASTA CÚANDO SE VAN A BURLAR?

Mientras que la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, aspira a que le aclare si el Ejecutivo "prioriza a los españoles", la pregunta registrada por su compañero Ignacio Gil Lázaro reza literalmente: "¿Hasta cuándo piensa el Gobierno seguir burlándose de los españoles?".

El diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal, por su parte, intentará que el ministro de Justicia le avance si tiene previsto impulsar alguna modificación legislativa para "garantizar el respeto a los derechos de la ciudadanía".

Para la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y candidata de este partido a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se han registrado tres cuestiones, todas del PP.

¿PARA QUIÉN TRABAJA EL GOBIERNO?

La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, pretende recriminarle que el Ejecutivo ha "abandonado a los ciudadanos" y preguntarle los motivos; el vicesecretario de Hacienda del partido busca que le diga "para quién trabaja realmente" el Gobierno y el responsable de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendondo, insiste con la corrupción que achaca al Ministerio de Hacienda.

Sobre el mismo asunto busca preguntar la 'popular' Patricia Rodríguez Calleja al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, emplazándole a explicar si se guía siempre en su actuación política por "principios éticos".

Por último, el secretario genera del PP, Miguel Tellado, ha elegido como interlocutora para la próxima sesión de control a la titular de Defensa, Margarita Robles, a la que quiere preguntar si "cree que a la altura" de ese cargo.

