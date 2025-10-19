Espana agencias

Puigdemont reivindica propuestas de "mirada larga" y no sucumbir a modas

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este domingo las propuestas de "mirada larga" y ha pedido no sucumbir a modas, en sus propias palabras.

Así lo ha dicho en la clausura del Campus Junts 2025 en Cardona (Barcelona), donde ha intevenido a distancia, tras los parlamentos del secretario general de Junts, Jordi Turull, y la patrona de la fundación Fundem la República, Titon Lailla.

Puigdemont ha dicho que al hacer una propuesta "no hay que buscar el aplauso de todos" y ha llamado a defender ideas que, a su parecer, resistan el paso del tiempo, ante una globalización y una revolución de las tecnologías que se mueven a una velocidad muy rápida, textualmente.

"Esta mirada de Estado, esta mirada larga, esta mirada de construcción de la nación, que no acaba nunca y que es permamente. Esta es la vocación de Junts", ha expuesto.

Ha defendido que aunque "quizás a una parte de la sociedad le cueste más entenderlo", deben tener un discurso, según él, con coherencia, solidez y razón.

DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA

También ha defendido que Junts se está preparando en todas las decisiones que toma el partido "desde la escala más pequeña hasta la escala internacional o la escala europea para contruir una Cataluña independiente".

Ha explicado que esto no pasa solo por grandes proclamas sino también por "corresponder" cuando la gente pregunta por políticas de vivienda, política migratoria y política energética.

"Nosotros lo hacemos, de la forma en la que lo ha hecho siempre la tradición del catalanismo, que es con rigor, compromiso, sin huir de debates complejos", ha expresado.

TURULL

Por su parte, Turull ha afirmado que en este momento "muchos catalanes miran a su Govern y no se reconocen" y ha asegurado que Junts quiere proponer una alternativa desde las propuestas.

Además, ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque "por acción u omisión está llevando el país a la residualidad, al colapso" algo ante lo que, ha dicho, no hay que resignarse porque, a su parecer, Cataluña siempre ha avanzado cuando ha tenido liderazgos valientes.

"Hace falta valentía, hay que tomar decisiones con coraje, hace falta compromiso, más que nunca, y hay que poner de nuevo a Cataluña y a los catalanes en el centro de todas las decisiones políticas", ha reclamado.

También ha dicho que el Govern es "incapaz de decir y hacer una mínima propuesta de gran ambición y de mirada larga" y ha criticado que, a su parecer, la primera lógica de Illa sea no molestar al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

