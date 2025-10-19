Espana agencias

PSOE-A muestra su apoyo a las mujeres afectadas por los cribados en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Por Newsroom Infobae

El PSOE de Andalucía ha publicado este pasado sábado un manifiesto por el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama en el que ha criticado que las explicaciones y "mentiras" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han sido "vagas" y que "no sabe que quiere decir" ante los casos registrados pro el programa de cribado y detección precoz del cáncer.

"El 2025 está marcado por un antes y un después. Un antes de escuchar los testimonios desgarradores de mujeres que se han convertido en símbolo de la fuerza, esperanza y dignidad del pueblo andaluz", ha remarcado la formación en el manifiesto, donde ha señalado que, desde hace semanas, "todo el país está descubriendo, a través de los rostros de mujeres con nombre y apellidos, las consecuencias de lo que llevamos años advirtiendo desde el PSOE-A".

Entre esas advertencias, el partido socialista ha afirmado que la sanidad pública andaluza "está siendo desmantelada y saqueada" para cumplir con un "objetivo premeditado" que consiste en "beneficiar a la privada aunque eso suponga el perjuicio, a veces mortal, de millones de andaluces".

A su juicio, "es la primera vez en la historia de la autonomía andaluza que un Gobierno, el de Moreno Bonilla y el PP, ha hecho saltar por los aires la confianza que las andaluzas tenían en el sistema público de salud como el mejor sitio para diagnosticar, tratar y curar una enfermedad como el cáncer de mama que, cogido a tiempo, puede evitar mucho sufrimiento".

En este sentido, ha recriminado que "la falta de información" era un "síntoma del colapso2 al que ha llegado el sistema sanitario andaluz después de siete años de "pésima gestión, déficit de profesionales, caos organizativo y políticas privatizadoras".

"Por eso este año no nos conformamos con la reivindicación, llamamos a la acción", ha manifestado, aclarando que en el PSOE-A "no vamos a descansar hasta que las miles de mujeres que esperan el resultado de una prueba diagnóstica dudosa tengan su resultado".

Por ello, el partido ha expuesto que Andalucía necesita "que se sepa toda la verdad", ya que "el cáncer no espera y ellas tampoco deberían haber esperado tanto". Asimismo, el PSOE-A ha afeado a la Junta que la comunidad andaluza se ecuentra ante "la mayor crisis sanitaria que se ha vivido en décadas", por lo que "las mujeres piden algo tan básico como la verdad".

"Vamos a acompañarlas hasta el final. Su lucha es la nuestra. Lo que ha pasado no es un error técnico. Ni un fallo de comunicación. Es el reflejo más cruel del deterioro de la sanidad pública andaluza", ha puesto de manifiesto la formación socialista.

En este sentido, el PSOE-A ha exigido a la Junta que publique toda la información sobre las mujeres afectadas y los programas de cribado implicados, además de que se garantice una atención "integral, humana y urgente" a todas ellas.

"Que se refuercen los programas preventivos y se recupere la transparencia en las listas de espera diagnósticas, ocultadas por Moreno Bonilla desde su llegada al Gobierno. También urge que se escuche y respete a los profesionales sanitarios, que han sido el verdadero muro de contención frente al caos y la desidia política", ha exigido al Gobierno andaluz.

