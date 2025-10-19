Espana agencias

PP carga contra el Gobierno por sus "sablazos" fiscales y promete bajar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha arremetido contra el Gobierno por empobrecer a las familias españolas con sus "sablazos" fiscales y su "parálisis" de gestión económica, al mismo tiempo que han asegurado que si gobiernan rebajarán el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros para mitigar el impacto de la inflación.

Así lo ha expresado este domingo el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en unas declaraciones remitidas a los medios.

"Desde que llegó a la Moncloa, la cesta de la compra ha subido más de un 38%. Nos ha sometido a un centenar de incrementos de impuestos y cotizaciones sociales. Una avaricia recaudatoria sin precedentes en nuestro país. Cada español pagamos 3.500 euros más en impuestos desde que gobierna Sánchez", ha criticado.

Bravo ha asegurado que la sociedad española es "más pobre y vive peor" desde el Gobierno de Sánchez, a quien también ha acusado de imponer a los ayuntamientos el cobro del "tasazo" de basuras a los ciudadanos, que provocará mayores subidas en los alquileres de vivienda.

"Otro sablazo más a los arruinados bolsillos de los contribuyentes. El nuevo impuesto de basuras afecta a todos. Si ya los precios de alquiler y vivienda son inasumibles, ahora además tendré que hacer frente a otro sablazo más por la inoperancia del Gobierno", ha asegurado.

Bravo ha insistido en su crítica al asegurar que España no funciona y que las familias cada día se hunden un poco más. "El cohete de Sánchez, estrellado con la realidad de los hogares", ha indicado. Además, afirma que el poder adquisitivo de los españoles es inferior a 2017, mientras que en países como Portugal ha crecido ocho puntos. "Nos quedamos atrás", añade.

Por último, ha prometido revertir la situación cuando llegue el PP al Gobierno y explicado un bloque de planes estratégicos y medidas para recuperar el bienestar de las familias españolas.

"Rebajaremos el IRPF para las clases medias y bajas las rentas inferiores a 40.000 euros para mitigar el impacto de la inflación. Ya tenemos planes preparados para afrontar la difícil situación del mercado de la vivienda, para el impulso del medio rural, para el sector energético o para mejorar la situación caótica de las infraestructuras. No es justo que todo este infierno recaudador recaiga sobre las familias", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los dos Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil y la Policía prueban desde mañana sus capacidades antidrones

Los dos Ejércitos, la Armada,

Esteban dice que entre PNV y PSE "la tónica diaria es buena, ha habido más ruido que nueces y se ha reconducido"

Esteban dice que entre PNV

Otegi dice que el nuevo estatus para Euskadi pasa por una izquierda española "con un modelo de estado altenativo"

Otegi dice que el nuevo

El juez del 'caso Errejón' escucha el viernes a psiquiatras que atendieron a Mouliaá

El juez del 'caso Errejón'

Sumar propone en el Congreso hacer festivo el Día de Europa para reivindicar la UE frente a los populismos

Sumar propone en el Congreso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un supermercado Family Cash de

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la UE: “Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo”

ECONOMÍA

Carlos Torres, presidente del BBVA,

Carlos Torres, presidente del BBVA, descarta presentar una nueva OPA por el Sabadell: “No existe ninguna posibilidad. Capítulo cerrado”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 19 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un trabajador revela un posible robo en su fábrica y termina despedido él mismo: gana el juicio y se llevará más de 20.000 euros

Siete años de promesas de Sánchez para solucionar la crisis de la vivienda: qué ha cumplido, qué no y cuáles no le dejan cumplir

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección