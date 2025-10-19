Pedro Sánchez acompañará a Carlos Martínez en un acto público el próximo domingo en León

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acompañará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta en Castilla y León y líder del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en un acto público que se celebrará el próximo domingo, 26 de octubre, en León.

El acto comenzará a las 11.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos, según ha informado a través de sus redes sociales el PSOE de Castilla y León, que previamente ya había adelantado la presencia del jefe del Ejecutivo en la capital leonesa para ese fin de semana.

En concreto, Sánchez y Martínez cerrarán en León unas jornadas de trabajo del PSOE, un encuentro enmarcado en la estrategia de trabajo conjunto entre la Comisión Ejecutiva Autonómica y la Comisión Ejecutiva Federal.