Espana agencias

Norris: "Ya he hecho buenas carreras aquí, asi que espero poder repetirlo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del año, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) -donde tuvo que abandonar, al accidentarse, en el sprint- que "ya" hizo "buenas carreras" en esta pista y que espera "poder repetirlo" este domingo.

Norris, de 25 años, con nueve victorias en la F1 -cinco de ellas esta temporada- es segundo en el campeonato, a 22 de los 336 puntos con los que lidera su compañero, el australiano Oscar Piastri -con el que se tocó, retirándose ambos, tras la primera curva de la prueba corta-, que este domingo arrancará sexto.

"No ha sido mi culpa; no sé de quién ha sido. No lo he visto", había declarado Norris justo después de accidentarse y abandonar el sprint matinal.

Horas después, manifestó que estaba "contento con el segundo puesto" que había logrado en la cronometrada principal.

"Estoy satisfecho con el segundo puesto; pudo haber sido peor. Espero poder completar una buena carrera mañana. Ya tuvimos buenas carreras aquí; así que espero poder repetir un buen resultado", comentó Lando este sábado en Austin. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Armengol, sobre el homenaje a Antich por su ayuda tras el 'Prestige': "Demostró qué significa gobernar con corazón"

Armengol, sobre el homenaje a

Queipo pide a Barbón que "deje la sumisión" y negocie en Madrid la supresión del peaje del Huerna

Queipo pide a Barbón que

A prisión tres detenidos por contrabando tras una persecución en los acantilados de Cabo de Gata (Almería)

A prisión tres detenidos por

Pasa a disposición judicial el detenido en Bilbao que mantenía a su madre retenida en una vivienda en estado de abandono

Pasa a disposición judicial el

Barbón (PSOE) afirma que Queipo (PP) es "incapaz" de decir que la prórroga del peaje del Huerna es ilegal

Barbón (PSOE) afirma que Queipo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andorra bate su récord de

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la UE: “Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo”

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Quién es Carlos Torres, el impulsor de la opa del BBVA que ha salido ganando millones de su gran fracaso

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 18 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Incentivar a los propietarios para aumentar las ofertas de alquiler: la medida del Gobierno vasco que se asemeja a las deducciones del PP

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+