Norris: "Ya he hecho buenas carreras aquí, asi que espero poder repetirlo"

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá segundo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del año, declaró en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) -donde tuvo que abandonar, al accidentarse, en el sprint- que "ya" hizo "buenas carreras" en esta pista y que espera "poder repetirlo" este domingo.

Norris, de 25 años, con nueve victorias en la F1 -cinco de ellas esta temporada- es segundo en el campeonato, a 22 de los 336 puntos con los que lidera su compañero, el australiano Oscar Piastri -con el que se tocó, retirándose ambos, tras la primera curva de la prueba corta-, que este domingo arrancará sexto.

"No ha sido mi culpa; no sé de quién ha sido. No lo he visto", había declarado Norris justo después de accidentarse y abandonar el sprint matinal.

Horas después, manifestó que estaba "contento con el segundo puesto" que había logrado en la cronometrada principal.

"Estoy satisfecho con el segundo puesto; pudo haber sido peor. Espero poder completar una buena carrera mañana. Ya tuvimos buenas carreras aquí; así que espero poder repetir un buen resultado", comentó Lando este sábado en Austin. EFE