Montero defiende la posición de España sobre Palestina: "No vamos a mirar hacia otro lado ante un genocidio"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la postura del Ejecutivo español ante el conflicto en Palestina, al asegurar que "no vamos a mirar hacia otro lado ante un genocidio" y que España "está en el lado bueno de la historia".

Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa en Bentarique (Almería), como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha reivindicado que Pedro Sánchez "ha sido el primero en plantear la solución de los dos Estados para Palestina" y en proponer un "embargo a Israel", pese a las críticas recibidas, "porque la dignidad de la persona y la lucha por la vida humana están por delante de cualquier otra cuestión".

La vicepresidenta ha subrayado que "no vamos a permitir en el siglo XXI que ningún Estado, por superior que se crea, provoque de forma indiscriminada la muerte de miles y miles de niños y niñas que mueren incluso de hambre".

Por ello, ha mostrado su "orgullo de Gobierno, de presidente y de país que sabe estar siempre del lado bueno de la historia", y ha afirmado que el Ejecutivo español "no le tiembla el pulso ni tiene miedo ante las amenazas".

Montero ha asegurado que el compromiso con Palestina "no es una cuestión de ideología, sino de humanidad", y ha llamado a los socialistas andaluces a sentirse parte de un partido que "defiende los derechos humanos y la dignidad de las personas".

ANDALUCÍA Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

En su intervención, la vicepresidenta ha vinculado este mensaje con el papel histórico de Andalucía como "tierra solidaria", y ha defendido que "esta comunidad siempre ha sido un lugar de acogida, de convivencia y de paz". "No vamos a permitir que el odio ni el fanatismo ganen espacio en nuestra sociedad", ha añadido.

Montero ha cerrado su discurso con una apelación al espíritu de la Fiesta de la Rosa, símbolo del socialismo, y ha afirmado que "la rosa no solo representa al PSOE, sino la esperanza, la justicia y la dignidad de los pueblos". "Por eso defendemos la vida, la paz y la verdad, aunque a algunos les moleste", ha aseverado.

