México dice que el país debe tener una posición "cohesionada" en la revisión del T-MEC

Ciudad de México, 19 oct (EFECOM).- El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que su departamento mantiene consultas internas con sectores productivos clave a nivel nacional y en varios estados del país para abordar con cohesión la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T-MEX).

"Tenemos que tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con los Estados Unidos, en lo que es la revisión del tratado”, dijo Ebrard en un comunicado emitido este domingo por la Secretaría de Economía.

Recordó que esta semana se reunió con Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula empresarial del país y con el movimiento obrero, un encuentro coorganizado con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, para escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista y conocer las prioridades ambas partes.

Ebrard apuntó que, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, México busca llegar a enero de 2026, con una postura a nivel país "lo más amplia posible" y "ese es el objetivo. Para eso hay que consultar, debatir, deliberar y concluir”.

Explicó que se le está pidiendo a cada sector y se busca en cada estado del país que las instrucciones que tienen como equipo negociador, "tengan el apoyo más amplio posible en la nación y que recojan las preocupaciones de los diferentes sectores".

En el comunicado se apuntó que en la última semana, la Secretaría de Estado organizó nueve mesas de trabajo sectoriales en TICS, servicios profesionales, agroindustria, vehículos ligeros, productos metálicos, metalmecánicos y derivados, economía circular, aeroespacial, calzado, textil y vestidos, y cemento, vidrio y cerámica.

Además de ocho estales en los estados de Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

“En los 32 estado del país estamos recogiendo el punto de vista, las prioridades, las preocupaciones de los sectores productivos. Estamos trabajando con 30 sectores de la economía, consultándoles también sus puntos de vista, sus propuestas y muy, importante, estamos consultando por primera vez al sector obrero”, apuntó Ebrard.

El pasado 14 de octubre, Ebrard aseguró que la revisión T-MEC avanza de forma coordinada entre los tres países y que el objetivo central del Gobierno mexicano es reducir el impacto de los aranceles unilaterales aplicados por Estados Unidos.

Ebrard explicó, ante el pleno del CCE, que a inicios de año el escenario contemplaba riesgos de ruptura comercial o renegociaciones fragmentadas. Sin embargo, afirmó que México logró arrancar un proceso de revisión ordenado y conjunto con Washington y Ottawa.

Hace un semana, la Secretaría de Economía informó que las consultas públicas, previas a la próxima revisión del T-MEC avanzan hacia el "consenso interno" sobre las prioridades que el país debe atender.

La revisión del T-MEC está prevista para 2026, tras ser anunciada a inicios de 2025, en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Trump e implementado el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). EFECOM

