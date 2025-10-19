Espana agencias

Mesa y Junta del Parlamento de Navarra vota este lunes una declaración en reconocimiento de María Corina Machado

Por Newsroom Infobae

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra votará, en su sesión de este lunes, una propuesta de declaración institucional del PPN para que la Cámara foral muestre su "satisfacción" por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, "en reconocimiento a su incansable defensa de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales".

En la sesión de este lunes también se dará trámite a un proyecto de Ley Foral por el que se autoriza a SODENA a conceder un aval a Dynamobel, S.A. Por otro lado, UPN ha solicitado la comparecencia urgente del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, para que informe sobre la situación de la empresa ZF tras anunciar un ERTE que afecta a las plantas de Corella, Egüés y Mutilva.

Los regionalistas quieren, además, que el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, explique la situación económica y financiera del centro tecnológico NAITEC. También han pedido que García, junto con el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, expliquen el proyecto CorreosLabs y el proyecto conjunto para frenar la despoblación rural.

Por su parte, el PSN ha registrado dos interpelaciones sobre política general en materia de garantía y protección de los derechos de las mujeres en relación con la interrupción voluntaria del embarazo; y sobre política general en materia de políticas activas de empleo. Mientras que EH Bildu ha presentado una moción que insta al Gobierno de Navarra a "garantizar el aporte automatizado, actualizado y continuo" de información de consumos necesarios al Registro de Viviendas Deshabitadas.

El orden del día incluye, también, preguntas orales sobre la incidencia en Navarra de los errores en las pulseras telemáticas de protección de víctimas de violencia de género; sobre la actuación del director general de Obras Públicas en relación con la petición del informe de acreditación de la solvencia técnica de Acciona en la licitación de los túneles de Belate.

Otras cuestiones giran en torno a la situación del servicio de traumatología o los proyectos afectados en Navarra "en el supuesto de que no se acepten las demandas solicitadas en la propuesta de Planificación Eléctrica", a la situación de los programas de cribado de personas adultas en Navarra, o la ampliación de la Planta Centralizada de Fangos de Tudela.

La Mesa y Junta también conocerá este lunes las modificaciones presupuestarias realizadas por la Administración de la Comunidad Foral correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

