Más de 60.000 personas visitan la edición de este año del salón Caravaning, que cierra hoy

Barcelona, 19 oct (EFECOM).- Más de 60.000 personas, según la organización, han visitado la 37 edición del Salón Internacional del Caravaning, que acaba este domingo en el recinto de Fira de Barcelona tras nueve días de certamen, al que mayoritariamente ha acudido público familiar interesado en autocaravanas y nuevos usuarios atraídos por las furgonetas camper.

Las cifras de este año, indican los responsables del salón en un comunicado, consolidan esta feria como "líder en España y referente europeo de un sector que cuenta cada vez con un mayor número de aficionados".

El salón, organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) y del Gremi d’Empresaris del Caravaning de Catalunya (GREMCAR), ha reunido en el recinto de Gran Via a 180 empresas y más de 700 modelos de marcas líderes, lo que le ha convertido en el mayor de su ámbito en España.

Una encuesta realizada por los organizadores durante el salón indica que más del 70 por ciento de los asistentes ha mostrado un alto interés de compra. Entre los modelos con más éxito se encuentran los vehículos compactos e integrados.

Un 75 por ciento de los encuestados prefieren adquirir un vehículo autocaravana o camper mientras que el 25 por ciento apuesta por la caravana clásica.

El presidente de ASEICAR y copresidente del comité organizador, José Manuel Jurado, subraya en el comunicado que la edición que hoy acaba "ha confirmado la fortaleza y madurez del sector, no solo por la excelente respuesta del público, sino también por el dinamismo empresarial que ha mostrado".

Susana Colom, presidenta de GREMCAR y también copresidenta del comité, ha señalado que el evento ha reflejado cómo esta forma de viajar "gana fuerza entre las nuevas generaciones".

Los usuarios más experimentados se han mostrado interesados en el salón por obtener información sobre las normativas relacionadas con la circulación, la pernocta o la acampada, así como por las innovaciones tecnológicas, desde sistemas de domótica a placas solares.

La próxima edición se celebrará del 16 al 24 de octubre de 2027 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en el municipio barcelomés de L'Hospitalet de Llobregat. EFECOM

