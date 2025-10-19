Espana agencias

La Junta pide a Montero que "deje de negociar privilegios para Cataluña" y apoye una financiación "justa" para Andalucía

Por Newsroom Infobae

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "deje de negociar privilegios para Cataluña" en el marco del nuevo modelo de financiación, un modelo que, según él, "refuerza el privilegio de una comunidad autónoma ya favorecida". "Si realmente quiere demostrar su compromiso con andalucismo, lo primero que debe hacer es romper esas negociaciones con el independentismo catalán, un tema que no interesa en absoluto a la comunidad andaluza", ha afirmado.

En una declaración a los medios, Fernández-Pacheco ha subrayado que "el verdadero andalucismo es el que defiende a una comunidad autónoma que necesita los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas". En su opinión, "quien esté negociando privilegios para Cataluña, una comunidad históricamente favorecida en España, en detrimento de Andalucía, no puede considerarse andalucista bajo ningún concepto".

"El andalucismo moderno del siglo XXI es el que nos impulsa a no querer ser más que nadie, ni tener los privilegios que disfrutan actualmente las regiones que Pedro Sánchez necesita para mantenerse en la Moncloa. Apostamos por una igualdad real entre todos los españoles", ha destacado. En este contexto, ha lamentado que "esto no se da en nuestro país, porque el Gobierno de España es incapaz de aprobar unos presupuestos generales que nos doten de los recursos necesarios para afrontar las políticas que el país requiere, y sigue negando un modelo de financiación justo".

Asimismo, ha instado a Montero a "desbloquear las infraestructuras que Pedro Sánchez ha prometido a Andalucía durante tantos años y que siguen sin ejecutarse, especialmente aquellas relacionadas con el agua, un tema clave y transversal que garantiza el futuro de nuestra comunidad". En este sentido, ha mencionado algunas de estas infraestructuras, como el trasvase Tajo-Segura en Almería, la presa de Alcolea en Huelva, las negociaciones sobre las conducciones de Rules para los regantes de Granada, las desaladoras, y la solución definitiva para los habitantes del norte de la provincia de Córdoba, tanto de los Pedroches como del Guadiato, que siguen sufriendo problemas de abastecimiento.

Por último, el consejero de Agricultura ha subrayado que "Montero no tiene propuestas constructivas para mejorar la prestación de los servicios públicos en Andalucía, y su única aportación se limita al insulto y a la crispación". En este sentido, "le pedimos, de manera tranquila y humilde, que deje de molestar y generar crispación, y que permita al Gobierno de Andalucía, con sosiego y seriedad, seguir trabajando junto al conjunto de la sociedad andaluza en la mejora de los servicios públicos, tal y como venimos haciendo desde 2019".

