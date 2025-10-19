La empresa catalana de frenos para motos y bicis Galfer abre una filial en Estados Unidos

Barcelona, 19 oct (EFECOM).- La empresa familiar catalana Indústries Galfer, dedicada a la fabricación de sistemas de freno para motos y bicicletas, ha abierto una filial en Orlando, en el estado estadounidense de Florida, con la intención de doblar su peso en ese mercado y pasar del 9 por ciento anual de facturación actual al 20 por ciento a finales de 2026.

La empresa, con sede en Granollers (Barcelona), tiene mucha presencia en la alta competición, al ser proveedora de marcas que participan en campeonatos de MotoGP, trial o enduro.

La compañía, que para su expansión en Estados Unidos ha contado con la ayuda de la Generalitat de Cataluña, trabaja para las principales marcas del sector, y está presente en la alta competición de MotoGP con KTM, Ducati y Triumph.

En un comunicado emitido hoy por la Generalitat, el consejero delegado de la empresa, Francisco Catena, explica que la empresa lleva trabajando treinta años en Estados Unidos mediante un distribuidor local, pero que abrir ahora esa filial permitirá un paso más "en ese mercado, en un contexto complejo para la situación arancelaria".

"Nos situamos en un mercado de gran potencial -agrega-, haciéndolo más próximo al consumidor para aportar nuestros valores de calidad y producto premium".

La nueva filial de Galfer en Estados Unidos contará con un equipo de ocho personas y una planta de 500 metros cuadrados en Orlando, lo que reforzará su presencia en el segundo estado estadounidense con más motocicletas, por detrás de California.

"Florida -detalla Catena- era la ubicación idónea también por la menor diferencia horaria con Cataluña respecto de California, un clima que facilita el uso de moto y bici y por disponer de un vuelo directo a Barcelona desde Miami".

A ello se suma la posibilidad de disponer de trabajadores que dominen el castellano y la presencia en la zona de otras empresas catalanas con las que trabajan habitualmente.

Indústries Galfer exporta un 80 por ciento de sus productos al mercado europeo y un 9 por ciento al de Estados Unidos. Fue fundada en 1952 por el italiano Maffio Milesi, que se trasladó a Cataluña para proveer tambores de freno y discos de embrague a SEAT.

Desde entonces, la empresa se ha ido especializando en sistemas de freno para motos y bicicletas. Actualmente, la gestiona la tercera generación de la familia Milesi, cuenta con 130 trabajadores y dispone de otra filial en Italia y varias patentes. EFECOM