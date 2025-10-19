Espana agencias

La empresa catalana de frenos para motos y bicis Galfer abre una filial en Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Barcelona, 19 oct (EFECOM).- La empresa familiar catalana Indústries Galfer, dedicada a la fabricación de sistemas de freno para motos y bicicletas, ha abierto una filial en Orlando, en el estado estadounidense de Florida, con la intención de doblar su peso en ese mercado y pasar del 9 por ciento anual de facturación actual al 20 por ciento a finales de 2026.

La empresa, con sede en Granollers (Barcelona), tiene mucha presencia en la alta competición, al ser proveedora de marcas que participan en campeonatos de MotoGP, trial o enduro.

La compañía, que para su expansión en Estados Unidos ha contado con la ayuda de la Generalitat de Cataluña, trabaja para las principales marcas del sector, y está presente en la alta competición de MotoGP con KTM, Ducati y Triumph.

En un comunicado emitido hoy por la Generalitat, el consejero delegado de la empresa, Francisco Catena, explica que la empresa lleva trabajando treinta años en Estados Unidos mediante un distribuidor local, pero que abrir ahora esa filial permitirá un paso más "en ese mercado, en un contexto complejo para la situación arancelaria".

"Nos situamos en un mercado de gran potencial -agrega-, haciéndolo más próximo al consumidor para aportar nuestros valores de calidad y producto premium".

La nueva filial de Galfer en Estados Unidos contará con un equipo de ocho personas y una planta de 500 metros cuadrados en Orlando, lo que reforzará su presencia en el segundo estado estadounidense con más motocicletas, por detrás de California.

"Florida -detalla Catena- era la ubicación idónea también por la menor diferencia horaria con Cataluña respecto de California, un clima que facilita el uso de moto y bici y por disponer de un vuelo directo a Barcelona desde Miami".

A ello se suma la posibilidad de disponer de trabajadores que dominen el castellano y la presencia en la zona de otras empresas catalanas con las que trabajan habitualmente.

Indústries Galfer exporta un 80 por ciento de sus productos al mercado europeo y un 9 por ciento al de Estados Unidos. Fue fundada en 1952 por el italiano Maffio Milesi, que se trasladó a Cataluña para proveer tambores de freno y discos de embrague a SEAT.

Desde entonces, la empresa se ha ido especializando en sistemas de freno para motos y bicicletas. Actualmente, la gestiona la tercera generación de la familia Milesi, cuenta con 130 trabajadores y dispone de otra filial en Italia y varias patentes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres (BBVA): No existe ninguna posibilidad de volver a presentar una opa por el Sabadell

Infobae

Una cosecha corta, pero de una calidad que "dará que hablar": así ha sido la vendimia 2025

Infobae

DBRS otorga a Andalucía una calificación de "A" y la sitúa al mismo nivel que España

Infobae

Ceuta registra la peor temporada de cruceros de los últimos años con sólo ocho escalas

Infobae

Condenan a Ryanair por cobrar una maleta de mano a un vecino de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avistamiento de un dron

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma de Mallorca obliga a cerrar el tráfico aéreo

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano de Israel que alegó estar en peligro por apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Audiencia de Palma avala el desahucio de una familia por no haber acreditado correctamente su situación de vulnerabilidad

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

¿Pueden echarte si tu casero vende la casa? Claves legales para inquilinos en España

¿Lavar la ropa en casa o en la lavandería? Esto es lo que te cuestan las dos opciones al año

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 19 octubre

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección