El Rey inaugurará este lunes el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebrará en Burgos

El Rey Felipe VI inaugurará este lunes el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que tendrá lugar desde este domingo hasta el lunes en Burgos, bajo el lema 'Origen Destino'.
Si bien el encuentro comenzará el domingo, la inauguración se realizará el lunes a las 13.30 horas. El monarca estará acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera.
Este domingo, los participantes disfrutarán de una visita guiada tanto a los yacimientos de Atapuerca como al Museo de la Evolución Humana
