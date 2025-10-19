Espana agencias

El PP acusa al Gobierno de empobrecer a las familias por su avaricia recaudatoria

Por Newsroom Infobae

Madrid, 19 oct (EFECOM).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha acusado a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de empobrecer a las familias y a las clases medias españolas por su "avaricia recaudatoria sin precedentes".

Así lo ha manifestado Bravo este domingo en unas declaraciones en las que ha señalado que los españoles pagamos "3.500 euros más en impuestos desde que gobierna Sánchez" y, sin embargo, recibimos "peores servicios".

"La cesta de la compra ha subido más del 38 %" y "nos ha sometido a un centenar de impuestos más", desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Además, el vicesecretario del PP ha destacado el reciente "tasazo" de basuras del Ejecutivo, que afecta a "comerciantes, autónomos, propietarios" y que también "se repercutirá a los inquilinos" que, por la "inoperancia del Gobierno", se enfrentarán a un "sablazo" que se suma al alquiler "inasumible".

Juan Bravo ha advertido que el "cohete de Sánchez se estrella con la realidad de los hogares" que se "hunden más" con cada día que continúa en el Gobierno.

Desde el PP consideran que el Gobierno está ocupado por "su corrupción" y no aporta "soluciones para revertir la situación" de que "tres de cada cuatro familias reconocen atravesar problemas para llegar a fin de mes".

Bravo ha adelantado que cuando el presidente del PP Alberto Nuñez Feijó sea presidente del Gobierno, rebajarán el IRPF para las clases medias y bajas, para mitigar el impacto de la inflación.

Además "tenemos planes preparados" para el mercado de vivienda; para impulsar el medio rural, mejorar el sector energético y las infraestructuras, entre otros. EFECOM

