El juez del 'caso Errejón' escucha el viernes a psiquiatras que atendieron a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero, que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, tomará declaración el próximo viernes a dos psiquiatras que atendieron a la actriz.

Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha llamado a los psiquiatras María Teresa Mongay y Philiphe Hercberg.

Lo hizo después de que el exdiputado pidiera que se aportara a la causa el informe psiquiátrico sobre la actriz que habría elaborado la doctora Mongay, que también se encargó de medicar a Mouliaá para tratarla de un trastorno depresivo.

En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, Errejón señalaba que la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el pasado julio un recurso suyo para admitir como prueba ese informe, que también es mencionado en el documento psiquiátrico que elaboró el doctor José Cabrera, encargado de examinar a la actriz a petición de la misma.

"Su aportación a la causa a efectos de permitir la oportuna y necesaria contradicción de las partes resulta sin duda de relevancia, cuando es un informe que ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el perito de parte sus conclusiones", expusieron los magistrados al juez instructor.

El psiquiatra Cabrera declaró ante el juez que la actriz estaba medicada la noche de los hechos, el 8 de octubre de 2021, lo que a su juicio pudo influir en su percepción al combinarse los antidepresivos con alcohol. Además, aseguró que Mouliaá atraviesa un trastorno por estrés postraumático por aquel episodio.

Según su informe, la actriz atravesó "una situación de abuso" por parte del exdiputado y lo vivió como "un verdadero atentado contra su intimidad".

El juez ha acordado prorrogar la investigación durante medio año más, a contar desde el próximo 7 de noviembre, siguiendo el criterio de la Fiscalía.