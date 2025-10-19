Espana agencias

El juez del 'caso Errejón' escucha el viernes a psiquiatras que atendieron a Mouliaá

Por Newsroom Infobae

Guardar

El juez Adolfo Carretero, que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, tomará declaración el próximo viernes a dos psiquiatras que atendieron a la actriz.

Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha llamado a los psiquiatras María Teresa Mongay y Philiphe Hercberg.

Lo hizo después de que el exdiputado pidiera que se aportara a la causa el informe psiquiátrico sobre la actriz que habría elaborado la doctora Mongay, que también se encargó de medicar a Mouliaá para tratarla de un trastorno depresivo.

En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, Errejón señalaba que la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el pasado julio un recurso suyo para admitir como prueba ese informe, que también es mencionado en el documento psiquiátrico que elaboró el doctor José Cabrera, encargado de examinar a la actriz a petición de la misma.

"Su aportación a la causa a efectos de permitir la oportuna y necesaria contradicción de las partes resulta sin duda de relevancia, cuando es un informe que ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el perito de parte sus conclusiones", expusieron los magistrados al juez instructor.

El psiquiatra Cabrera declaró ante el juez que la actriz estaba medicada la noche de los hechos, el 8 de octubre de 2021, lo que a su juicio pudo influir en su percepción al combinarse los antidepresivos con alcohol. Además, aseguró que Mouliaá atraviesa un trastorno por estrés postraumático por aquel episodio.

Según su informe, la actriz atravesó "una situación de abuso" por parte del exdiputado y lo vivió como "un verdadero atentado contra su intimidad".

El juez ha acordado prorrogar la investigación durante medio año más, a contar desde el próximo 7 de noviembre, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los dos Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil y la Policía prueban desde mañana sus capacidades antidrones

Los dos Ejércitos, la Armada,

Esteban dice que entre PNV y PSE "la tónica diaria es buena, ha habido más ruido que nueces y se ha reconducido"

Esteban dice que entre PNV

Otegi dice que el nuevo estatus para Euskadi pasa por una izquierda española "con un modelo de estado altenativo"

Otegi dice que el nuevo

Sumar propone en el Congreso hacer festivo el Día de Europa para reivindicar la UE frente a los populismos

Sumar propone en el Congreso

Mesa y Junta del Parlamento de Navarra vota este lunes una declaración en reconocimiento de María Corina Machado

Mesa y Junta del Parlamento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

30 millones en comisiones: la

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la UE: “Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo”

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 19 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un trabajador revela un posible robo en su fábrica y termina despedido él mismo: gana el juicio y se llevará más de 20.000 euros

Siete años de promesas de Sánchez para solucionar la crisis de la vivienda: qué ha cumplido, qué no y cuáles no le dejan cumplir

La construcción se queda sin jóvenes: más de la mitad de los trabajadores ya pasa de los 45 años

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección