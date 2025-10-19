Espana agencias

DBRS otorga a Andalucía una calificación de "A" y la sitúa al mismo nivel que España

Sevilla, 19 oct (EFECOM).- La agencia internacional de calificación DBRS Morningstar ha otorgado por primera vez a Andalucía una nota de 'A (high)' con perspectiva estable, situando a la comunidad al mismo nivel crediticio que el estado español y la comunidad de Madrid.

Según ha informado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la decisión se basa en el "firme compromiso fiscal" y la "sólida gestión financiera" demostrados por la Junta, que han permitido contener el gasto y reducir la deuda.

Se trata de la segunda mejora en menos de un mes, tras el A3 con perspectiva estable concedido por Moody’s. La consejera de Economía, Carolina España, ha considerado esta valoración "un importante aval" a la política económica y fiscal del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno.

DBRS valora los esfuerzos de la Junta para atraer inversión privada y favorecer el crecimiento de medianas y grandes empresas, lo que, según la agencia, ha contribuido a una recuperación del empleo y la riqueza superior a la media nacional tras la pandemia.

La agencia destaca además la reducción de la deuda por debajo del 20 % del PIB, el cumplimiento de la regla de gasto en 2024 y un nivel de ejecución de fondos europeos superior al 80 %, factores que, a su juicio, refuerzan la posición financiera de Andalucía frente a los retos del nuevo marco presupuestario de la Unión Europea. EFECOM

