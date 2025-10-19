Espana agencias

Ceuta registra la peor temporada de cruceros de los últimos años con sólo ocho escalas

Por Newsroom Infobae

Ceuta, 19 oct (EFECOM).- La Autoridad Portuaria de Ceuta está alcanzando este año una de las peores temporadas de cruceros con el atraque únicamente de ocho buques, aunque se espera que la cifra pueda mejorar antes de que concluya el presente ejercicio.

Según han informado a EFE fuentes portuarias, desde el mes de enero hasta mediados de octubre han llegado al puerto ceutí ocho cruceros al registrarse entradas el 13 de enero, el 20 de febrero, el 22, 24 y 30 de abril, los días 1 y 7 de mayo así como el 23 de junio.

La cifra de cruceros se encuentra alejada de las 11 escalas que se completaron en el 2024 así como las 15 a las que se llegó en el 2023.

En el presente año se ha producido la llegada de buques de las compañías Fred Olsen Cruise Lines, MSC Cruceros, Alma Cruceros, Holland America Line y Azamara Cruises.

La intención es que la cifra pueda mejorar en este último trimestre del año.

Todos los buques atracan en el muelle de España, el cual ha sido acondicionado con la instalación incluso de un punto de recepción turística.

El puerto ceutí alcanzó sus mejores años en el 2008 con 25 escalas, en el 2007 con 20 escalas y en el 2016 con 17 escalas. EFECOM

