Buxadé (Vox) denuncia que "las políticas del bipartidismo" en Bruselas "firman el ataque al campo español"

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha denunciado que "las políticas del bipartidismo" en Bruselas "firman el ataque al campo español" con medidas "asfixiantes para con el campo".

Así lo ha expresado en el homenaje al agricultor David Lafoz celebrado este domingo en Chinchón, donde además ha afirmado que "en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen trabaja para presentar una política agrícola común con una reducción del 22% de las ayudas y a la vez firman el acuerdo de Mercosur que es un ataque al campo español".

El eurodiputado de Vox ha criticado también la renovación del acuerdo con Marruecos, que para la formación supone "un permanente engaño y fraude en el etiquetado". "Frente a eso, ni el gobierno de Sánchez ni los gobiernos regionales compensan, siguen atacando también a nuestros agricultores y ganaderos", ha asegurado, añadiendo que Vox "siempre defenderá a los productores españoles".

"El mayor enemigo del campo español es la entrada masiva de producción del extranjero, a la que no se le exigen todas las obligaciones fiscales, laborales, fitosanitarias que se imponen a los nuestros", ha expresado, al tiempo que ha manifestado la intención de su formación de "derogar el Pacto Verde".

SUBIDA DE LA CUOTA DE AUTÓNOMOS

Además, el eurodiputado se ha referido a la subida de la cuota de autónomos "que hoy critica el PP pero que apoyó hace dos años". "Nosotros estamos aquí defendiendo a nuestros productores, defendiendo la soberanía alimentaria de una España cada día más pobre por las políticas del Gobierno", ha dicho Buxadé al respecto.

"Queremos que quien sufra los recortes sea la clase política, que sean los sueldos de los ministros, que sean todo lo que nos han robado los secretarios de organizaciones, que podríamos hablar de Santos Cerdán, de Ábalos, de las putas, de la cocaína..."

Asimismo, ha añadido que desde Vox quieren que "se recorte de las televisiones públicas en las comunidades autónomas, que se recorte el gasto ineficiente y se le quite el dinero a los sindicatos, a CCOO y UGT".

Por otra parte, el eurodiputado también ha mencionado la inmigración. "Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que hay descuentos para productos farmacéuticos a los inmigrantes ilegales que entran en Canarias. Y esto no lo soporta nadie. No lo entiende ningún trabajador. No entienden que los inmigrantes ilegales vivan en hoteles de lujo y tengan los mejores servicios y sin embargo ellos están trabajando de sol a sol y tengan que luchar contra todo el mundo", ha dicho.

