Espana agencias

Barcelona ha ejecutado el 88 % del importe de los fondos europeos Next Generation

Por Newsroom Infobae

Guardar

Barcelona, 19 oct (EFECOM).- El Ayuntamiento de Barcelona ha ejecutado ya el 88 % del importe de los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, más de 374 millones de euros de un total de 425,3 millones, y prevé completar el 100 % de las actuaciones antes de junio de 2026.

El consistorio ha puesto en marcha 143 proyectos "transformadores" para avanzar hacia una ciudad "más humana, competitiva y adaptada a los nuevos retos ecológicos y tecnológicos", según ha informado este domingo en un comunicado.

Además de esos fondos, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha percibido otros 111,5 millones de euros para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, gestionadas también por el Ayuntamiento.

La gerente municipal, Laia Claverol, ha expresado su satisfacción por el grado de ejecución alcanzado, que ha "ampliado la capacidad de inversión del Ayuntamiento".

Claverol ha subrayado que los fondos se han destinado a ámbitos como la electrificación, la movilidad, el turismo y la promoción económica. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres (BBVA): No existe ninguna posibilidad de volver a presentar una opa por el Sabadell

Infobae

Una cosecha corta, pero de una calidad que "dará que hablar": así ha sido la vendimia 2025

Infobae

DBRS otorga a Andalucía una calificación de "A" y la sitúa al mismo nivel que España

Infobae

Ceuta registra la peor temporada de cruceros de los últimos años con sólo ocho escalas

Infobae

Condenan a Ryanair por cobrar una maleta de mano a un vecino de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avistamiento de un dron

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma de Mallorca obliga a cerrar el tráfico aéreo

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano de Israel que alegó estar en peligro por apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Audiencia de Palma avala el desahucio de una familia por no haber acreditado correctamente su situación de vulnerabilidad

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

¿Pueden echarte si tu casero vende la casa? Claves legales para inquilinos en España

¿Lavar la ropa en casa o en la lavandería? Esto es lo que te cuestan las dos opciones al año

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 19 octubre

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección