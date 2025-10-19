Barcelona ha ejecutado el 88 % del importe de los fondos europeos Next Generation

Barcelona, 19 oct (EFECOM).- El Ayuntamiento de Barcelona ha ejecutado ya el 88 % del importe de los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, más de 374 millones de euros de un total de 425,3 millones, y prevé completar el 100 % de las actuaciones antes de junio de 2026.

El consistorio ha puesto en marcha 143 proyectos "transformadores" para avanzar hacia una ciudad "más humana, competitiva y adaptada a los nuevos retos ecológicos y tecnológicos", según ha informado este domingo en un comunicado.

Además de esos fondos, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha percibido otros 111,5 millones de euros para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, gestionadas también por el Ayuntamiento.

La gerente municipal, Laia Claverol, ha expresado su satisfacción por el grado de ejecución alcanzado, que ha "ampliado la capacidad de inversión del Ayuntamiento".

Claverol ha subrayado que los fondos se han destinado a ámbitos como la electrificación, la movilidad, el turismo y la promoción económica. EFECOM