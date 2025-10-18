Vandalizan la sede del PP de Ponferrada (León) con pintadas de 'Quiñones dimisión'

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada (León) ha condenado las pintadas y hechos vandálicos ocurridos en la sede del PP en la localidad, donde se han realizado pintadas con mensajes de 'Quiñones dimisión' o 'Bomberos forestales, mejores condiciones'.

"La discrepancia política debe expresarse siempre desde el respeto y a través de los cauces democráticos, nunca mediante daños a la propiedad ajena", han asegurado los socialistas a través de un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter', del que se hace eco Europa Press.

No obstante, los socialistas ven "inaceptable" la doble vara de medir demostrada por el Ayuntamiento de Ponferrada y sobre todo en el Concejal de Medio Ambiente, que a la vez es presidente de la junta local del PP de Ponferrada, al "haber movilizado en tiempo récord a los servicios municipales de limpieza para eliminar las pintadas en una propiedad privada".