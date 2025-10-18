Espana agencias

Queipo pide a Barbón que "deje la sumisión" y negocie en Madrid la supresión del peaje del Huerna

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha referido este sábado a la "multitudinaria manifestación" celebrada este viernes por la eliminación del peaje del Huerna asegurando que la misma "ha sido un rotundo éxito y no solo por la masiva participación, sino por el mensaje de unidad". Además Queipo aprovechó para indicar que lo que ahora toca es que Adrián Barbón "deje la sumisión y negocie en Madrid la eliminación del peaje".

Álvaro Queipo censuró la actitud del Ejecutivo autonómico, al que acusa de eludir sus responsabilidades. "Ya basta de esconderse y buscar subterfugios para no hacer lo que tiene que hacer. Ya basta de sumisión por parte de Barbón y su Gobierno, es hora de que defiendan de una vez los intereses de Asturias", dijo.

Queipo hacía estas declaraciones antes de asistir a la tradicional comida del Desarme, organizada por el PP de Oviedo. Aseguró que la movilización refleja "ese frente común que ya hace más de un año firmaron en la Alianza por las Infraestructuras".

Por todo ello, el presidente de los populares, ha subrayado que "el respaldo social otorga ahora al Gobierno de Adrián Barbón la máxima legitimidad para actuar, y ha exigido que se materialice en una acción política concreta e inmediata. "El Gobierno de Asturias tiene toda la fuerza para negociar frente al Gobierno de España lo que tenga que negociar", dijo.

Considera el líder de los 'populares' asturianos que lo que toca a partir de ahora es que Adrián Barbón haga lo que no hizo desde hace más de un año: ir a Madrid a negociar, porque ha insistido en que tiene que ser Adrián Barbón y el Gobierno del Principado de Asturias quien vaya al despacho del ministro Óscar Puente para presionar, para trasladarle lo que es justo para Asturias, para pelear porque se elimine el peaje del Huerna.

Presupuestos

PRESUPUESTOS REGIONALES

Por otra parte, Álvaro Queipo reclamó al Gobierno del Principado que "aclare la convocatoria de la próxima reunión para abordar los Presupuestos, tras las informaciones que apuntan a una división interna entre los socios del Ejecutivo".

Queipo confirmó haber recibido la llamada del Consejero de Hacienda para una reunión inicial, pero mostró su "confusión" tras conocer por los medios la protesta de Izquierda Unida.

"Me gustaría saber, y que alguien del Gobierno nos aclarase, si siguen queriendo que el PP se siente el miércoles para poder tener ese contacto primero de cara a los presupuestos", dijo Queipo que añadió que el PP asistirá por "respeto institucional" si se mantiene la convocatoria, pero exige al Ejecutivo de Barbón que "aclare exactamente qué espera del Partido Popular" antes de la cita.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Armengol, sobre el homenaje a Antich por su ayuda tras el 'Prestige': "Demostró qué significa gobernar con corazón"

Armengol, sobre el homenaje a

A prisión tres detenidos por contrabando tras una persecución en los acantilados de Cabo de Gata (Almería)

A prisión tres detenidos por

Pasa a disposición judicial el detenido en Bilbao que mantenía a su madre retenida en una vivienda en estado de abandono

Pasa a disposición judicial el

Barbón (PSOE) afirma que Queipo (PP) es "incapaz" de decir que la prórroga del peaje del Huerna es ilegal

Barbón (PSOE) afirma que Queipo

Vandalizan la sede del PP de Ponferrada (León) con pintadas de 'Quiñones dimisión'

Vandalizan la sede del PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Andorra bate su récord de

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la UE: “Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo”

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

ECONOMÍA

Incentivar a los propietarios para

Incentivar a los propietarios para aumentar las ofertas de alquiler: la medida del Gobierno vasco que se asemeja a las deducciones del PP

El hombre de 101 años que es el último artesano de su profesión: “Los jóvenes se están apasionando por los oficios de antes, tal vez podrían sorprendernos”

Los transportistas autónomos reclaman al Gobierno la jubilación anticipada en el sector por la alta siniestralidad

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 18 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+