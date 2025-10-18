Queipo pide a Barbón que "deje la sumisión" y negocie en Madrid la supresión del peaje del Huerna

El Presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha referido este sábado a la "multitudinaria manifestación" celebrada este viernes por la eliminación del peaje del Huerna asegurando que la misma "ha sido un rotundo éxito y no solo por la masiva participación, sino por el mensaje de unidad". Además Queipo aprovechó para indicar que lo que ahora toca es que Adrián Barbón "deje la sumisión y negocie en Madrid la eliminación del peaje".

Álvaro Queipo censuró la actitud del Ejecutivo autonómico, al que acusa de eludir sus responsabilidades. "Ya basta de esconderse y buscar subterfugios para no hacer lo que tiene que hacer. Ya basta de sumisión por parte de Barbón y su Gobierno, es hora de que defiendan de una vez los intereses de Asturias", dijo.

Queipo hacía estas declaraciones antes de asistir a la tradicional comida del Desarme, organizada por el PP de Oviedo. Aseguró que la movilización refleja "ese frente común que ya hace más de un año firmaron en la Alianza por las Infraestructuras".

Por todo ello, el presidente de los populares, ha subrayado que "el respaldo social otorga ahora al Gobierno de Adrián Barbón la máxima legitimidad para actuar, y ha exigido que se materialice en una acción política concreta e inmediata. "El Gobierno de Asturias tiene toda la fuerza para negociar frente al Gobierno de España lo que tenga que negociar", dijo.

Considera el líder de los 'populares' asturianos que lo que toca a partir de ahora es que Adrián Barbón haga lo que no hizo desde hace más de un año: ir a Madrid a negociar, porque ha insistido en que tiene que ser Adrián Barbón y el Gobierno del Principado de Asturias quien vaya al despacho del ministro Óscar Puente para presionar, para trasladarle lo que es justo para Asturias, para pelear porque se elimine el peaje del Huerna.

Presupuestos

PRESUPUESTOS REGIONALES

Por otra parte, Álvaro Queipo reclamó al Gobierno del Principado que "aclare la convocatoria de la próxima reunión para abordar los Presupuestos, tras las informaciones que apuntan a una división interna entre los socios del Ejecutivo".

Queipo confirmó haber recibido la llamada del Consejero de Hacienda para una reunión inicial, pero mostró su "confusión" tras conocer por los medios la protesta de Izquierda Unida.

"Me gustaría saber, y que alguien del Gobierno nos aclarase, si siguen queriendo que el PP se siente el miércoles para poder tener ese contacto primero de cara a los presupuestos", dijo Queipo que añadió que el PP asistirá por "respeto institucional" si se mantiene la convocatoria, pero exige al Ejecutivo de Barbón que "aclare exactamente qué espera del Partido Popular" antes de la cita.