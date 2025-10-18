PSOE-A dice que Moreno "sigue desnortado" por crisis del cribado: "Solo Montero puede rescatar sistema público de salud"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha criticado que tras más de 20 días desde la crisis del cribado del cáncer de mama, el presidente andaluz, Juanma Moreno, "sigue desnortado, sin dar explicaciones y faltando al respeto a las mujeres en Andalucía" y ha asegurado que "el sistema público de salud andaluz necesita ser rescatado tras siete años de políticas privatizadoras del PP". "Solo una persona puede hacerlo: María Jesús Montero".

Así lo ha indicado durante la inauguración de las Jornadas de Formación del PSOE en La Térmica de Málaga, donde ha criticado la gestión del Gobierno andaluz desde el inicio de la crisis, ya que, ha dicho, "primero negaron los hechos, luego mintieron diciendo que solo afectaba al Hospital Virgen del Rocío, después que no se informaba para no generar incertidumbre, y más tarde que era un problema de protocolo".

"Mentiras sobre mentiras que siguen sin esclarecer lo más importante: ¿cuántas miles de mujeres están afectadas a día de hoy?", ha cuestionado el líder socialista, quien ha recordado que Antonio Sanz, nombrado consejero de Salud, "no tiene experiencia sanitaria alguna, solo en propaganda, y eso es lo que está haciendo: intentar tapar con publicidad la cruda realidad de miles de mujeres que no han recibido un diagnóstico a tiempo".

"El nombramiento de Antonio Sanz es un insulto a las mujeres de Andalucía", ha dicho Aguilar, quien ha incidido en que "no ha sido nombrado para resolver una crisis sanitaria, sino para apagar una crisis política que afecta directamente a Moreno Bonilla". Además, ha criticado "la escasa cobertura del escándalo en los medios públicos andaluces, como Canal Sur", lo que ha considerado "intolerable".

El dirigente socialista ha asegurado que "solo Montero" puede rescatar la sanidad pública andaluza y "para devolverle el prestigio que nunca debió perder". "Ella tiene la formación, la experiencia y la convicción necesaria", ha asegurado.

"Esto no es un error puntual. Es una negligencia masiva por parte del Gobierno andaluz. Ojalá no tuviéramos que estar hablando de esto, pero estamos aquí para poner voz al sufrimiento de miles de mujeres. Y les digo que esto se va a acabar. Con María Jesús Montero, el sistema público de salud será rescatado", ha concluido Aguilar.

Por su parte, el secretario regional de Formación del PSOE de Andalucía, Jacobo Calvo, ha respaldado las críticas a la gestión sanitaria del PP y ha subrayado la importancia de "fortalecer la estructura formativa del partido para hacer frente a una derecha que pone en riesgo el Estado del bienestar".

ACADEMIA DE FORMACIÓN PROVINCIAL DEL PSOE

Desde Málaga, Calvo ha celebrado el relanzamiento de la Academia de Formación Provincial del PSOE, una herramienta que combinará formación presencial y telemática, con nuevos recursos accesibles desde su página web. "El PSOE tiene ahora una misión clara: hacer visibles las políticas regresivas de Moreno Bonilla y reforzar la defensa de la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas feministas", ha afirmado.

"Esta academia es una práctica de éxito que queremos exportar al resto de provincias andaluzas. Es un modelo con visión intergeneracional, donde la juventud socialista y la experiencia de nuestras compañeras y compañeros van a jugar un papel clave", ha señalado.

"Vamos a trabajar para que esta iniciativa se consolide, porque es parte fundamental del proyecto político con el que queremos transformar Andalucía", ha concluido.