Pedret (PSC) cree que el plan migratorio de Feijóo es un "refrito desgarbado" de la extrema derecha

Por Newsroom Infobae

El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho este sábado que el plan migratorio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es una "especie de refrito desgarbado de las propuestas de la extrema derecha".

Lo ha dicho en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que el acto de Feijóo en Barcelona este pasado martes fue una "ceremonia de rendición a Vox".

En este sentido, Pedret se ha preguntado si Feijóo piensa que comprar los marcos y propuestas de la extrema derecha le resultará rentable electoralmente: "Esto no funciona, lo que haces es alimentar al monstruo que se te está comiendo".

Preguntado por la financiación singular en Cataluña, Pedret ha pedido a los socios del partido que sean "conscientes de la enormidad del trabajo y la complejidad técnica y política" del diseño del proyecto.

"Aspiramos a tener una financiación justa para Cataluña porque esperamos que la financiación sirva para la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y, por tanto, estamos en los acuerdos que suscribimos en su día", ha añadido.

