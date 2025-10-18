Espana agencias

Mónica García califica de "buena noticia" el fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell: "No puede volver a pasar"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que es una "buena noticia" el fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell y ha señalado que es una situación que "no puede volver a pasar" porque, tal y como ha recordado, "ha tenido en vilo a todo un país, a la economía y al mercado durante un año y medio".

"Creo que esto no puede volver a pasar, no puede volver a pasar que haya intereses particulares que se interpongan y que tengan en vilo a todo un país, una economía y a todo el mercado durante un año y medio", ha señalado este sábado a los medios de comunicación antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid.

La ministra ha reafirmado que el Gobierno ha "empujado" para que no se produjera la OPA, que amenazaba con romper la "descentralización" de las entidades bancarias. "Es una buena noticia que hay que celebrar, esa descentralización de las entidades bancarias que no nos lleven a riesgos que ya hemos visto en un pasado", ha indicado.

COTIZACIONES DE LOS AUTÓNOMOS

Por otro lado, considera que la subida de la cuota de autónomos no se puede defender desde un "punto de vista de progresividad o progresista", y apela por el modelo de "que pague el que más gana" y que no recaiga en las rentas más bajas. "Creo que esas cuotas de autónomos hay que empezarlas siempre por arriba", ha apuntado.

En este sentido, espera que se pueda reevaluar la propuesta para que no penalice siempre "a los de abajo". "Tiene que ser más progresista y más progresiva", ha reiterado.

